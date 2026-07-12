לאחר התקיפות באיראן התיעוד של משמרות המהפכה: כך הותקפו בסיסים אמריקנים במזרח התיכון משמרות המהפכה באיראן מפרסמים תיעודים מהתקיפות שביצעו נגד בסיסים אמריקנים, בתגובה לגל התקיפות של ארה"ב נגד יעדים איראנים במהלך הלילה האחרון | צפו בתיעוד (בעולם)