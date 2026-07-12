לאחר התקיפות באיראןהתיעוד של משמרות המהפכה: כך הותקפו בסיסים אמריקנים במזרח התיכוןמשמרות המהפכה באיראן מפרסמים תיעודים מהתקיפות שביצעו נגד בסיסים אמריקנים, בתגובה לגל התקיפות של ארה"ב נגד יעדים איראנים במהלך הלילה האחרון | צפו בתיעוד (בעולם)בנב. ניסניכיכר השבת | 10:03התיעוד של משמרות המהפכה: כך הותקפו בסיסים אמריקנים במזרח התיכוןהתיעוד של משמרות המהפכה: כך הותקפו בסיסים אמריקנים במזרח התיכון10100:00/1:15עוד באותו נושאלמעלה ממאה מטרות | כך נראו תקיפות ארה"ב ברחבי איראן • צפודוד הכהן|07:56ארה"באיראןמשמרות המהפכהירי טיליםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:אימה במים העכורים: 900 קוברות קטלניות נמלטו בשיטפונותדני שפיץ|09:48המשלוח הגיע: גופת חמינאי הובלה במשאית קירור של סופרמרקטדני שפיץ|08:57בן מיעוטים תועד מטריד נערה חרדית | מתיחות שיא במלחמה מול איראן • צפויוסי סרגובסקי|09.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:גדול: טראמפ הודה שטעה לגבי איראן - רוביו לא הצליח להתאפק מאחורהישראל גראדווהל|09.07.26התנפלה על הילדים, וכשהאב התערב – היא תלשה לו את הזקןכיכר השבת|09.07.26ויראלי: נוסע רכש חיבור לאינטרנט במטוס כדי לצפות במשחק - זה מה שקרה בטיסה | צפואיציק אברהם|09.07.26
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