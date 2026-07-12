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לאחר התקיפות באיראן

התיעוד של משמרות המהפכה: כך הותקפו בסיסים אמריקנים במזרח התיכון

משמרות המהפכה באיראן מפרסמים תיעודים מהתקיפות שביצעו נגד בסיסים אמריקנים, בתגובה לגל התקיפות של ארה"ב נגד יעדים איראנים במהלך הלילה האחרון | צפו בתיעוד (בעולם)

התיעוד של משמרות המהפכה: כך הותקפו בסיסים אמריקנים במזרח התיכון
התיעוד של משמרות המהפכה: כך הותקפו בסיסים אמריקנים במזרח התיכון
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