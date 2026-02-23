הנשיא טראמפ תקף היום (שני) בחריפות את בית המשפט העליון בעקבות פסילת מדיניות המכסים עליה הכריז בתחילת כהונתו.

נשיא ארצות הברית הודיע בפרסום ברשת החברתית שלו כי יחדל להשתמש באותיות רישיות בשמו של בית המשפט העליון בשל "חוסר כבוד מוחלט".

לדבריו, "בית המשפט העליון של ארצות הברית העניק לי בטעות ובבלי דעת, כנשיא ארצות הברית, הרבה יותר כוחות וחוזק ממה שהיו לו לפני פסיקתם המגוחכת, הטיפשית והמפלגת מאוד מבחינה בינלאומית".

​טראמפ טען כי כעת יוכל להשתמש ברישיונות כדי לבצע פעולות "נוראיות" לחלוטין נגד מדינות זרות, בדגש על אלו שמרמות את ארצות הברית מזה עשורים רבים.

הוא הביע תמיהה על כך שלפי הפסיקה לא ניתן לגבות דמי רישיון, בעוד ש"כל הרישיונות גובים עמלות, מדוע שארצות הברית לא תוכל לעשות זאת? אתה עושה רישיון כדי לקבל עמלה! חוות הדעת לא מסבירה את זה, אבל אני יודע את התשובה!".

​הנשיא לשעבר הוסיף כי בית המשפט אישר למעשה את כל סוגי המכסים האחרים, וכי כעת ניתן להשתמש בהם "בצורה הרבה יותר עוצמתית ומטרידה, עם ודאות משפטית, מאשר המכסים כפי ששימשו בתחילה".

הוא תקף את השופטים וכינה אותם "בית המשפט העליון הבלתי כשיר שלנו", תוך שהוא מציין כי עשו עבודה מצוינת עבור האנשים הלא נכונים וכי "עליהם להתבייש בעצמם", למעט שלושת השופטים שכינה "השלושה הגדולים".

​בהמשך דבריו העריך טראמפ כי בית המשפט יפסוק בעתיד לטובת סין ומדינות אחרות בנושא אזרחות מכוח לידה, בטענה כי התיקון ה-14 לחוקה לא נכתב כדי לטפל ב"תינוקות של עבדים".

הוא הדגיש כי התזמון של ניסוח ואישור התיקון חפף במדויק לסיום מלחמת האזרחים, אך העריך כי השופטים יגיעו למסקנה שגויה שתעשיר את סין ומדינות נוספות.

​טראמפ חתם את דבריו באומרו: "תנו לבית המשפט העליון שלנו להמשיך לקבל החלטות כל כך גרועות ומזיקות לעתיד האומה שלנו - לי יש עבודה לעשות. להפוך את אמריקה לגדולה שוב!".

כזכור, ביום שישי, דווח בארצות הברית, כי בית המשפט העליון האמריקני קבע כי תוכנית המכסים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אינה חוקית, אך הוא החליט להגיב לפסיקה באופן בלתי צפוי.

במהלך השבת הכריז הנשיא טראמפ, כי הוא יעלה את המכסים הגלובליים ל-15%. בליל שבת הוא הודיע כי הטיל מכס זמני בשיעור 10% על כל מדינות העולם, זאת לאחר הפסיקה של העליון בארצות הברית.

הנשיא כעס מאוד על הפסיקה של בית המשפט העליון, ואף הגדיר את הפסיקה: "אבסורדית ואנטי-אמריקנית, השופטים הם ביזיון לאומה שלנו ומושפעים על ידי גורמים חיצוניים שהם נגד ארצות הברית".

בפסיקה הדרמטית של בית המשפט העליון בארצות הברית נכתב, כי הנשיא טראמפ חרג מהסמכות שניתנה לרשות המבצעת וכעת הממשל צריך לבטל את תוכנית המכסים ואולי אף יידרש להחזיר כספים ליבואנים אמריקנים, שכבר שילמו את המכס.

בית המשפט העליון של ארצות הברית הנחית מכה משפטית על הנשיא דונלד טראמפ, כאשר שלושה שופטים שמרנים חברו לשלוש השופטות הליברליות ופסלו את המכסים הגורפים שהטיל הממשל.

באופן בולט, השופטים ניל גורסץ' ואיימי קוני בארט, שניהם מונו לתפקידם על ידי טראמפ, הצטרפו לנשיא בית המשפט ג'ון רוברטס ולמחנה הליברלי (השופטות סוטומאיור, קגן וג'קסון) כדי לקבוע כי הנשיא פעל ללא סמכות חוקית.

​במרכז הפסיקה עמדה הקביעה כי חוק סמכויות החירום הכלכליות משנת 1977 אינו מעניק לנשיא "צ'ק פתוח" להטלת מכסים, כוח ששמור באופן היסטורי וחוקתי לקונגרס.

נשיא העליון רוברטס כתב בדעת הרוב כי הממשל ניסה לבסס סמכות בלתי מוגבלת על פרשנות דחוקה של מילים בודדות בחוק, והבהיר כי "הקונגרס לא העניק לנשיא סמכות רחבה כל כך להטיל מכסים כפי שטראמפ טען". השופטים השמרנים ברוב הדגישו את "דוקטרינת השאלות הגדולות", לפיה בנושאים בעלי השפעה כלכלית אדירה, על הנשיא להציג הסמכה ברורה ומפורשת מהמחוקק.

​מנגד, שלושת השופטים השמרנים האחרים – ברט קבאנו, סמואל אליטו וקלרנס תומאס – נותרו בדעת מיעוט ותמכו בעמדת הממשל. השופט קבאנו כתב בדעת המיעוט כי המכסים הם "חוקיים בבירור" בהתבסס על לשון החוק וההיסטוריה, והזהיר כי להחלטת הרוב יהיו השלכות מעשיות קשות על אוצר המדינה ועל ניהול מדיניות החוץ. טראמפ עצמו תקף את השופטים שפסקו נגדו וכינה אותם "בושים" ו"לא נאמנים לחוקה", בעוד ששיבח את דעת המיעוט של קבאנו וכינה אותה "גאונית".