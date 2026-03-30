כיכר השבת
"הבאה בתור"? הזיגזג של טראמפ שמעניק חבל הצלה לקובה  

"הבאה בתור"? הזיגזג של טראמפ שמעניק חבל הצלה לקובה

חשכה בקובה מימין, משמאל הנשיא טראמפ (צילום: מתוך רשתות חברתיות, הבית הלבן)

בניגוד מוחלט לקו הנוקשה שהוביל עד כה, הנשיא מאותת על גמישות חדשה בכל הנוגע למצור הנפט על קובה. שעות ספורות לפני הגעתה המתוכננת של מכלית הנפט הרוסית "אנטולי קולודקין" לחופי האי, הצהיר טראמפ בפני עיתונאים במטוס ה"אייר פורס 1": "אם מדינה רוצה לשלוח קצת נפט לקובה, כרגע, אין לי בעיה עם זה, בין אם זו ובין אם לא".

הצהרה זו מגיעה בעיתוי מעורר תמיהה. רק השבוע הכריז טראמפ בפומבי כי לאחר הפעולות נגד איראן וונצואלה, "קובה היא הבאה". בעוד שהעולם ציפה להחרפת הלחץ, נראה כי הממשל בחר להעלים עין ולאפשר למכלית, הנושאת כ-730,000 חביות נפט גולמי, להגיע ליעדה.

צבא קובה בתרגיל לקראת פלישה אפשרית של ארה"ב (צילום: רשתות חברתיות )

הנפט הרוסי מהווה "חבל הצלה" קריטי עבור קובה, שנמצאת בשיאו של משבר אנרגטי חריף. הנשיא הקובני, מיגל דיאס-קאנל, אישר לאחרונה כי המדינה לא קיבלה משלוחי נפט במשך שלושה חודשים, מה שהוביל להפסקות חשמל נרחבות ולקיצוב חמור בדלק. על פי מומחים, המשלוח הנוכחי יכול לספק תצרוכת דיזל שתספיק לכ-12.5 ימים, הקלה משמעותית עבור הכלכלה השברירית של האי.

מדוע בחר טראמפ לאפשר את המהלך? דיווחים ב"ניו יורק טיימס" מצביעים על כך שחסימה בכוח של המכלית בלב ים הייתה עלולה להוביל להסלמה מסוכנת ומתיחות צבאית מול רוסיה. מומחים בתחום האנרגיה הביעו הפתעה מכך שארה"ב לא ניסתה לעצור את המכלית לפני שהתקרבה למים הטריטוריאליים של קובה, שכן מרגע כניסתה למים אלו, כמעט בלתי אפשרי לעצור אותה.

למרות הדיבורים על "המבצע הבא", נראה כי בשטח, האסטרטגיה של טראמפ מורכבת יותר מהצהרותיו הלוחמניות, כשהוא בוחר בפרגמטיזם על פני עימות חזיתי עם מוסקבה בים הקריבי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

