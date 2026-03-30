"הבאה בתור"? הזיגזג של טראמפ שמעניק חבל הצלה לקובה  

חשכה בקובה מימין, משמאל הנשיא טראמפ ( צילום: מתוך רשתות חברתיות, הבית הלבן )

בניגוד מוחלט לקו הנוקשה שהוביל עד כה, הנשיא דונלד טראמפ מאותת על גמישות חדשה בכל הנוגע למצור הנפט על קובה. שעות ספורות לפני הגעתה המתוכננת של מכלית הנפט הרוסית "אנטולי קולודקין" לחופי האי, הצהיר טראמפ בפני עיתונאים במטוס ה"אייר פורס 1": "אם מדינה רוצה לשלוח קצת נפט לקובה, כרגע, אין לי בעיה עם זה, בין אם זו רוסיה ובין אם לא".

הצהרה זו מגיעה בעיתוי מעורר תמיהה. רק השבוע הכריז טראמפ בפומבי כי לאחר הפעולות נגד איראן וונצואלה, "קובה היא הבאה". בעוד שהעולם ציפה להחרפת הלחץ, נראה כי הממשל בחר להעלים עין ולאפשר למכלית, הנושאת כ-730,000 חביות נפט גולמי, להגיע ליעדה.

צבא קובה בתרגיל לקראת פלישה אפשרית של ארה"ב ( צילום: רשתות חברתיות )