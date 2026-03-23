תחת עלטה מוחלטת: צבא קובה בכוננות שיא לפלישה אמריקאית

בעוד רשת החשמל הארצית של קובה קורסת שוב ושוב, והאי שוקע בחשיכה שמשתקת כמעט כל פעילות אזרחית. במקביל, צבא קובה נערך באופן פעיל לאפשרות של מתקפה אמריקאית.

המתיחות הביטחונית הגיעה לנקודת רתיחה בעקבות הצהרותיו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שהתבטא כי הוא מצפה ל"כבוד" שבכיבוש המדינה ואיים להשתלט על האי.

למרות משבר האנרגיה החריף, ההנהגה הקובנית משדרת נחישות צבאית. סגן שר החוץ, קרלוס פרננדז דה קוסיו, הצהיר רשמית כי קובה ערוכה לאפשרות של מעורבות צבאית עם ארה"ב. נשיא קובה חיזק דברים אלו והזהיר כי "כל תוקפן ייתקל בהתנגדות בלתי חדירה", כשהוא משווה את המצב למוכנות שהפגין צבא ונצואלה בתרחישים דומים.

האתגר המרכזי של הצבא הקובני כעת הוא תפעול הכוחות בנסיבות של קריסת מערכות התקשורת והסלולר, שאינן זמינות ברוב חלקי המדינה. כדי להתמודד עם המצב, השלטונות מפעילים אסטרטגיה של "מיקרו-סיסטמים" – מעגלים חשמליים סגורים ומבודדים שנועדו להבטיח זרם חשמל למתקנים אסטרטגיים וחיוניים בלבד.

ההכנות הצבאיות מתבצעות תחת תנאים של ניתוק מוחלט של 11 מיליון תושבים מחשמל. מצור נפט אמריקאי הדוק שחוסם הגעת דלקים לאי. שימוש בתחנות כוח מקומיות כעוגנים אנרגטיים לשימור יכולות בסיסיות.

המשבר הנוכחי החל להחריף לאחר שוושינגטון הטילה מצור נפט על קובה בעקבות הדחת נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, שסיפק בעבר דלק לאי בתנאים מועדפים. טראמפ החמיר את הצעדים כשחתם על צו הפסקת ייצוא נפט מוונצואלה לקובה ואף איים בסנקציות על מדינות אחרות שיסייעו לה.

בעוד שטראמפ הצהיר כי ארה"ב "תטפל קודם באיראן", בקובה לא לוקחים סיכונים. הצבא הקובני פועל בתוך מה שראש הממשלה הגדיר כ"נסיבות מורכבות מאוד", במטרה לשמר יכולת תגובה צבאית גם אם האי יישאר בחושך מוחלט למשך שבועות ארוכים.