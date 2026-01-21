נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נואם בשעה זו (רביעי) בוועידה הכלכלית בדאבוס, שוויץ.

הנאום צפוי לעסוק במשבר האמון בין ארה"ב לאירופה, במסגרת דרישת ארה"ב לשלוט בגרינלנד, כאשר הנשיא אף הודיע על העלאת מכסים נגד שמונה מדינות ששיגרו עשרות חיילים בודדים לאי הדני.

טראמפ צפוי בנאומו להתייחס גם לדבריו של מקרון בנאומו אמש, שהאשים את נשיא ארה"ב ב"בריונות", לא פחות.

צפו בשידור החי.

בפתח דבריו התייחס הנשיא טראמפ למדיניות הכלכלית אותה הוא מוביל בארה"ב והיחס עם מדינות העולם ברקע העלאת המכסים.

עוד אמר: "נשיאי ארה״ב ניסו לקנות את גרינלנד לאורך 200 שנה. היינו צריכים לשמור אותה אחרי המלחמה, איזו טעות טיפשית שהחזרנו אותה לדנמרק, אם אשתמש בכח בלתי מרוסן- אהיה בלתי ניתן לעצירה. אבל זה לא מה שאעשה"

במהלך נאומו, שב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וטען כי על ארצות הברית לשלוט בגרינלנד משיקולי ביטחון לאומי.

טראמפ הזכיר לקהל את הסיוע האמריקני במניעת השתלטות נאצית על האי לאחר כיבוש דנמרק במלחמת העולם השנייה, ותהה על ההחלטה להשיב את השליטה לידי הדנים בסיום המלחמה: "הצלנו את גרינלנד והחזרנו אותה – כמה טיפשים היינו?".

תגובות של אכזבה נשמעו בקהל כאשר התלוצץ טראמפ ואמר כי ללא ההתערבות האמריקנית באירופה, הנוכחים היו מדברים כיום גרמנית ויפנית.

על וונצואלה אמר: "אנחנו עוזרים לוונצואלה, נחלוק איתם את ההכנסות ממכירת הנפט"

לאורך נאומו, תקף טראמפ את המדיניות הכלכלית והחברתית של מדינות אירופה. הוא התמקד במיוחד בסוגיית ההגירה, וטען כי חלקים נרחבים מהיבשת שינו את פניהם עד כדי כך שהם "כבר לא מוכרים".

לצד זאת, תקף את המעבר לאנרגיה ירוקה וקבע כי אירופה אינה צועדת בכיוון הנכון: "אני אוהב את אירופה ורוצה לראות אותה במצב טוב, אבל המדיניות הנוכחית שגויה".

הנשיא האמריקני התייחס למערכת ההגנה האווירית של ישראל: "אמרתי לביבי - תפסיק לקחת קרדיט על כיפת ברזל, זו הטכנולוגיה שלנו"

בנוסף התייחס לחיל האוויר האמריקאי: "מטוסי F-47 החדשים, המתקדמים ביותר, יהיו בלתי ניתנים לזיהוי"