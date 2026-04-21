האשמה ישירה

המלחמה תחזור? טראמפ פרסם משפט אחד שמטיל ספק בהצלחת השיחות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שולח האשמות חמורות כלפי המשטר האיראני ברקע הפסקת האש השברירית | מצטרף לשורת פוסטים תוקפניים (בעולם)

דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם פוסט נוסף ברשת Truth Social שבו התייחס למערכה מול , במשפט אחד קצר: "איראן הפרה פעמים רבות את הפסקת האש".

הדבר מצטרף לשורת פוסטים שפרסם הנשיא לאחרונה ברקע הפסקת האש. בפוסט שפרסם אתמול כתב כי “אני מנצח במלחמה, ובגדול, הדברים מתנהלים טוב מאוד, הצבא שלנו היה מדהים”. הוא תקף כלי תקשורת בארצות הברית, בהם הניו יורק טיימס, הוול סטריט ג׳ורנל והוושינגטון פוסט, וטען כי הם מציגים תמונה שקרית של המצב.

לדבריו, “האויב מבולבל, חיל הים שלהם הושמד לחלוטין ומערכות ההגנה האווירית שלהם אינן פעילות". הוא גם טען כי המצב כעת מהווה שינוי משטר בפועל.

טראמפ הוסיף כי המצור שמוטל על איראן במצר הורמוז גורם לה נזק כלכלי כבד מאוד, אותו העריך בכ־500 מיליון דולר ביום, וטען כי הוא יימשך עד שיושג הסכם.

הוא סיכם כי “התקשורת האמריקנית האנטי אמריקנית פועלת לטובת איראן, אבל זה לא יקרה כי אני מנהל את זה”.

בנוסף טען כי ממשלו “מנצח במערכה מול איראן”, כי “הדמוקרטים מנסים לפגוע בעמדה החזקה שלנו”, וכי “הזמן אינו האויב שלי - אני לא בלחץ", בתגובה לדיווחים על פעילות משמעותית מצידו לסיום המלחמה.

