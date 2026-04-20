"אתם נכנסים לאזור של מצור צבאי": פיקוד המרכז מורה לספינה לחזור על עקבותיה ( צילום: פיקוד מרכז ארה"ב )

"אתם נכנסים לאזור של מצור צבאי": פיקוד המרכז מורה לספינה לחזור על עקבותיה | צילום: צילום: פיקוד מרכז ארה"ב

"אתם נכנסים לאזור של מצור צבאי": פיקוד המרכז מורה לספינה לחזור על עקבותיה - צילום: פיקוד מרכז ארה"ב

פיקוד מרכז של ארה"ב הודיע כי מאז תחילת המצור הימי על איראן במצר הורמוז הונחו 27 ספינות לשוב על עקבותיהן.

פיקוד המרכז אף פרסם סרטון בו נראה חייל מכוון תחמושת לעבר הספינה. ברקע מושמעת האזהרה: "אתם נכנסים לאזור של מצור צבאי. אם תנסו לפרוץ את המצור, אנחנו נעצור אותכם בכח. עבור."

התנועה במצר שנחשב נתיב מרכזי לכחמישית מאספקת הנפט והגז העולמית כמעט ונעצרה לחלוטין, מה שהוביל לעלייה של כ־5% במחירי הנפט. בתוך כך, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים כי אם איראן תדחה את תנאיו, ארה״ב תפגע בתשתיות מרכזיות במדינה, בעוד טהרן מזהירה מפגיעה בתשתיות במדינות המפרץ.

גורם איראני בכיר אמר לרויטרס כי איראן שוקלת להשתתף בשיחות שלום עם ארצות הברית שצפויות להתקיים בפקיסטן.

טהרן מרככת עמדות

הפסקת האש בת השבועיים בין ארצות הברית לאיראן צפויה לפוג בקרוב, ובטהרן מאותתים על שינוי טון מסוים לעומת עמדות קודמות ששללו השתתפות בשיחות ואיימו בתגובה צבאית. עם זאת, דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאא’י טען כי וושינגטון אינה רצינית בתהליך הדיפלומטי ומציבה "דרישות בלתי סבירות".

המתיחות גברה אתמול לאחר שכוחות אמריקניים השתלטו על ספינת משא איראנית שניסתה לפרוץ את המצור, בתקרית שכללה עימות ממושך וירי שהשבית את הספינה. פיקוד המרכז של ארצות הברית פרסם תיעוד של לוחמים משתלטים עליה מהאוויר. באיראן האשימו את ארה״ב ב״פיראטיות חמושה״ ואיימו להגיב.

במקביל, פקיסטן נערכה לאפשרות של קיום השיחות בבירה איסלאמאבאד עם פריסה רחבה של כוחות ביטחון, אף שעדיין לא ברור אם המגעים אכן ייצאו לפועל.