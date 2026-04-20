כיכר השבת
כך זה נראה

"נעצור אתכם בכוח": ארה"ב חושפת את מספר הספינות שנחסמו עד כה במצר | צפו

מאז תחילת המצור הימי על איראן במצר הורמוז הונחו 27 ספינות לשוב על עקבותיהן | במקביל, גורם איראני בכיר אמר לרויטרס כי איראן שוקלת להשתתף בשיחות שלום עם ארצות הברית שצפויות להתקיים בפקיסטן (בעולם)

"אתם נכנסים לאזור של מצור צבאי": פיקוד המרכז מורה לספינה לחזור על עקבותיה (צילום: פיקוד מרכז ארה"ב)

פיקוד מרכז של הודיע כי מאז תחילת המצור הימי על במצר הורמוז הונחו 27 ספינות לשוב על עקבותיהן.

פיקוד המרכז אף פרסם סרטון בו נראה חייל מכוון תחמושת לעבר הספינה. ברקע מושמעת האזהרה: "אתם נכנסים לאזור של מצור צבאי. אם תנסו לפרוץ את המצור, אנחנו נעצור אותכם בכח. עבור."

התנועה במצר שנחשב נתיב מרכזי לכחמישית מאספקת הנפט והגז העולמית כמעט ונעצרה לחלוטין, מה שהוביל לעלייה של כ־5% במחירי הנפט. בתוך כך, נשיא ארה"ב איים כי אם איראן תדחה את תנאיו, ארה״ב תפגע בתשתיות מרכזיות במדינה, בעוד טהרן מזהירה מפגיעה בתשתיות במדינות המפרץ.

גורם איראני בכיר אמר לרויטרס כי איראן שוקלת להשתתף בשיחות שלום עם ארצות הברית שצפויות להתקיים בפקיסטן.

טהרן מרככת עמדות

הפסקת האש בת השבועיים בין ארצות הברית לאיראן צפויה לפוג בקרוב, ובטהרן מאותתים על שינוי טון מסוים לעומת עמדות קודמות ששללו השתתפות בשיחות ואיימו בתגובה צבאית. עם זאת, דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאא’י טען כי וושינגטון אינה רצינית בתהליך הדיפלומטי ומציבה "דרישות בלתי סבירות".

המתיחות גברה אתמול לאחר שכוחות אמריקניים השתלטו על ספינת משא איראנית שניסתה לפרוץ את המצור, בתקרית שכללה עימות ממושך וירי שהשבית את הספינה. פיקוד המרכז של ארצות הברית פרסם תיעוד של לוחמים משתלטים עליה מהאוויר. באיראן האשימו את ארה״ב ב״פיראטיות חמושה״ ואיימו להגיב.

במקביל, פקיסטן נערכה לאפשרות של קיום השיחות בבירה איסלאמאבאד עם פריסה רחבה של כוחות ביטחון, אף שעדיין לא ברור אם המגעים אכן ייצאו לפועל.

ארה"באיראןדונלד טראמפמצורמצרי הורמוז

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר