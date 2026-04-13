על רקע המשבר במשא ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מסר לפנות בוקר (שני) הצהרה נגד איראן, רגעים ספורים לפני עלייתו למטוס הנשיאותי 'אייר פורס 1'.

בדבריו, שנמסרו בפני כתבים, הבהיר הנשיא כי המשטר בטהרן נמצא במצב קשה ביותר לאחר התקיפות האמריקניות-ישראליות, וחזר על התחייבותו המרכזית: "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

"אני חושב שאיראן נמצאת במצב גרוע מאוד", אמר טראמפ. "אני חושב שהם נואשים מאוד. ניהלנו פגישה שנמשכה 21 שעות. אנחנו מבינים את המצב טוב יותר מכל אחד אחר, ואיראן נמצאת במצב גרוע מאוד". הנשיא הוסיף והדגיש: "ואני רוצה שתבינו - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

טראמפ התייחס גם למצב הצבאי של איראן לאחר התקיפות המשולבות של ארה"ב וישראל. "לא אכפת לי אם איראן תחזור לשולחן המשא ומתן או לא", הבהיר הנשיא. "היכולות הצבאיות שלהם חוסלו. הם הבטיחו לפתוח את מצר הורמוז, אך שיקרו ולא עשו זאת".

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע הכישלון בשיחות המשא ומתן שהתקיימו באיסלמאבאד שבפקיסטן. לאחר 21 שעות של דיונים מאומצים, הודיע סגן הנשיא ג'יי די ואנס כי המשלחת האמריקנית חוזרת לוושינגטון ללא הסכם, לאחר שאיראן סירבה לקבל את התנאים האמריקניים בנושא הגרעין.

בהמשך דבריו, טראמפ התייחס לסוגיית מצר הורמוז, שהפך לנקודת מחלוקת מרכזית במשא ומתן. "ישנן מדינות רבות שיצטרפו לסייע בפתיחת המצר", מסר הנשיא, מבלי לפרט אילו מדינות מדובר.

כזכור, בימים האחרונים איראן משגרת איומים כלפי ארה"ב בעקבות האולטימטום שהציב טראמפ להטלת מצור ימי על מצר הורמוז. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני איבראהים רזאאי אמר כי "אם טראמפ יישם את הסגר שלו - זה ייחשב ללחימה ואנחנו נגיב".

גם מפקד חיל הים של צבא איראן שהראם איראני טען כי איומי טראמפ בנוגע למצור על מצר הורמוז הם "מגוחכים ומצחיקים מאוד", והוסיף: "אנשי חיל הים של איראן עוקבים ומפקחים על כל תנועות הצבא האמריקני באזור".