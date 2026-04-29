מחלקת המדינה הכריזה על השקת עיצובים חדשים לדרכונים האמריקנים הכוללים את פניו של הנשיא, כחלק מחגיגות ה-250 למדינה.

​מחלקת המדינה האמריקנית תנפיק במהלך הקיץ הקרוב סדרת דרכונים חדשה במהדורה מוגבלת, המציינת 250 שנים לייסוד ארצות הברית.

העיצוב המרכזי שחשף הממשל כולל את דמותו של הנשיא דונלד טראמפ, שיופיע על דפי הדרכון הרשמי לצד סמלים לאומיים היסטוריים.

​לפי הודעת המחלקה, אחד מעמודי הדרכון יציג את דיוקן ההשבעה של טראמפ כשהוא מוקף בטקסט של הכרזת העצמאות ובחתימתו האישית.

בעמוד אחר יופיע ציור של האבות המייסדים במעמד החתימה על ההכרזה בשנת 1776. דובר מחלקת המדינה, טומי פיגוט, הבהיר כי "הדרכונים יכללו יצירות אמנות בהתאמה אישית ודימויים משופרים, תוך שמירה על אותם מאפייני אבטחה שהופכים את הדרכון האמריקני למסמך המאובטח ביותר בעולם".

​בבית הלבן בירכו על המהלך וציינו כי מדובר בחלק מגל של יוזמות פטריוטיות לרגל שנת ה-250 למדינה. דוברת הבית הלבן, אוליביה וולס, מסרה כי "עיצוב הדרכון הפטריוטי החדש של הנשיא טראמפ מספק דרך נהדרת נוספת שבה יכולים האמריקנים להצטרף לחגיגות המרהיבות". לדבריה, הנשיא מוביל התחדשות של גאווה לאומית דרך שורה של אירועים ומיזמים היסטוריים.

כך זה נראה: