כיכר השבת
לצד האבות המייסדים

וושינגטון פינת פיונגיאנג: כך נראה הדרכון החדש עם תמונת המנהיג... דונלד טראמפ

ארה"ב הודיעה על הנפקת סדרת דרכונים חדשים לרגל 250 שנה להכרזת העצמאות האמריקנית | באחד הדרכונים מאותה סדרה, ניצבת בגאון תמונתו של הנשיא טראמפ | בארה"ב תמהים על המהלך (חדשות)

הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

מחלקת המדינה הכריזה על השקת עיצובים חדשים לדרכונים האמריקנים הכוללים את פניו של הנשיא, כחלק מחגיגות ה-250 למדינה.

​מחלקת המדינה האמריקנית תנפיק במהלך הקיץ הקרוב סדרת דרכונים חדשה במהדורה מוגבלת, המציינת 250 שנים לייסוד ארצות הברית.

העיצוב המרכזי שחשף הממשל כולל את דמותו של הנשיא דונלד טראמפ, שיופיע על דפי הדרכון הרשמי לצד סמלים לאומיים היסטוריים.

​לפי הודעת המחלקה, אחד מעמודי הדרכון יציג את דיוקן ההשבעה של טראמפ כשהוא מוקף בטקסט של הכרזת העצמאות ובחתימתו האישית.

בעמוד אחר יופיע ציור של האבות המייסדים במעמד החתימה על ההכרזה בשנת 1776. דובר מחלקת המדינה, טומי פיגוט, הבהיר כי "הדרכונים יכללו יצירות אמנות בהתאמה אישית ודימויים משופרים, תוך שמירה על אותם מאפייני אבטחה שהופכים את הדרכון האמריקני למסמך המאובטח ביותר בעולם".

​בבית הלבן בירכו על המהלך וציינו כי מדובר בחלק מגל של יוזמות פטריוטיות לרגל שנת ה-250 למדינה. דוברת הבית הלבן, אוליביה וולס, מסרה כי "עיצוב הדרכון הפטריוטי החדש של מספק דרך נהדרת נוספת שבה יכולים האמריקנים להצטרף לחגיגות המרהיבות". לדבריה, הנשיא מוביל התחדשות של גאווה לאומית דרך שורה של אירועים ומיזמים היסטוריים.

כך זה נראה:

(צילום: הבית הלבן)

הוספת דמותו של הנשיא לדרכונים מצטרפת לשורה של צעדים דומים שנקט הממשל ב-15 החודשים האחרונים, במסגרתם הוטבע שמו או דיוקנו של טראמפ על מוסדות ופריטים רשמיים. בין היתר, אושרה לאחרונה הנפקת מטבע זהב בשווי דולר אחד הנושא את פניו, ושמו נוסף למוסדות תרבות ושלטון כמו מרכז קנזי והמכון האמריקני לשלום.

עצמאותדרכוןדונלד טראמפ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר