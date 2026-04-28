הלם מוחלט: כך הגיבו מכריו ושכניו של האיש שניסה לחסל את הנשיא

תושבי העיר טורנס שבקליפורניה, פרבר חוף המוכר בשלוותו וביוקרתו, הביעו תדהמה נוכח מעצרו של שכנם, קול תומאס אלן בן ה-31, בחשד לניסיון התנקשות בנשיא דונלד טראמפ. השכונה, המכונה בפי הילדים המקומיים "בור-אנס" בשל השעמום השורר בה, הפכה למוקד של חקירת פדרלית ונוכחות תקשורתית כבדה מאז סוף השבוע.

בראיון לרשת BBC, וינס טרזינו, המתגורר סמוך לבית הוריו של אלן שם התגורר החשוד, תיאר את התחושות הקשות ואמר כי "זה מוזר שהאדם הזה גר שני בלוקים מהבית שלך". בעוד סוכני ה-FBI סרקו את האזור בחיפוש אחר רמזים, תיארו השכנים את משפחתו של אלן כידידותית, אך ציינו כי לא הכירו את החשוד עצמו מעבר לנפנוף לשלום.

במרכז הלימוד שבו עבד אלן ובכנסייה שבה נהג לבקר בתקופת לימודיו באוניברסיטת קלטק היוקרתית, תיארו אותו כדמות מופנמת ומנוכרת. סיסיליה פראלטה, שעבדה סמוך למקום עבודתו, סיפרה כי נהג לאכול את ארוחותיו לבדו ונמנע מכל אינטראקציה חברתית. "הוא לא היה מסתכל עליך. הוא לא היה מתקשר. הוא מעולם לא יצר קשר עין", דברי פראלטה.

פראלטה הוסיפה כי בתה בת ה-11 קיבלה מאלן שיעורים פרטיים, ורק בדיעבד זיהתה אותו מהתמונות שפורסמו. "אתה אף פעם לא יודע מי נמצא סביבך. זה די מזעזע ללמוד את זה", אמרה. מובסס ג'נבזיאן, הכומר שזכר את אלן מתקופת לימודיו, סיפר כי "היה עצוב מאוד לשמוע" על המעצר, וציין כי אלן היה סטודנט שקט שהתמקד בלימודים תחרותיים וכי הוא "היה בא והולך".

המעצר התבצע במהלך ארוחת הערב של כתבי הבית הלבן בוושינגטון, לאחר שאלן פרץ מחסום אבטחה כשהוא חמוש באקדח, רובה ציד ושלושה סכינים. על פי כתב האישום, אלן פצע סוכן של השירות החשאי בחילופי אש לפני שהוכנע. התביעה מאשימה כי החשוד תכנן לפגוע במספר רב של חברי ממשל, כפי שעלה מהודעות ששלח לקרובי משפחתו טרם האירוע.