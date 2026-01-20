מתחת לרדאר: הכטב"ם הטורקי שכובש את אירופה

אימון קשוח של צבא טורקיה בלב ים ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה | חשבון רשמי )

בזמן שהמערב נאבק בעומסי הייצור, טורקיה משלימה מהלך שמשנה את פני המלחמה המודרנית. הכירו את הכטב"מים האוטונומיים שחדרו למערכות נאט"ו, פועלים ללא GPS וצדים מטרות בבינה מלאכותית. כך אנקרה הפכה לספקית הנשק המבוקשת ביותר באירופה

לא בכל יום נרשמת תפנית כזו במאזן הכוחות: חברת הטכנולוגיה הטורקית STM הודיעה על השלמת הליך האספקה של מערכות "חימוש משוטט" לצבאה של מדינה החברה בנאט"ו ובאיחוד האירופי. מעבר למכירה גרידא, מדובר בהטמעה של טכנולוגיה טורקית עמוק בתוך מערכות ניהול הקרב האירופיות – מהלך שמעניק לאנקרה דריסת רגל חסרת תקדים בלב הצבאות המערביים.

לקחי המערכה באוקראינה העסקה, עליה דווח בכתב העת הביטחוני Army Recognition, משקפת את המצוקה של צבאות אירופה. אל מול האיומים החדשים והלקחים שנלמדו בשדות הקרב המדממים של מזרח אירופה, הצבאות המקומיים מחפשים פתרונות תקיפה מהירים וזמינים. בעוד קווי הייצור המסורתיים באירופה נאבקים תחת העומס, המערכות הטורקיות מציעות בשלות מבצעית מוכחת וזמינות גבוהה.

הטכנולוגיה שבפנים: תקיפה ללא עקבות העסקה כוללת שני דגמים מרכזיים של כלי טיס בלתי מאוישים

ה-KARGU: רחפן רב-עוצמה המצויד בבינה מלאכותית המאפשרת זיהוי וסיווג מטרות באופן אוטונומי. יכולתו הייחודית לפעול בסביבות משובשות ללא GPS הופכת אותו לקטלני במיוחד בשדה הקרב המודרני רווי הלוחמה האלקטרונית.ה-ALPAGU: חימוש קל משקל ומהיר, המיועד לפריסה מהירה ולתקיפת מטרות איכות בתוך דקות בודדות

השפעה ארוכת טווח המערכות הטורקיות מתוכננות לפעול בשיטת "הנחיל", שבה מספר רחפנים תוקפים במקביל תחת שליטה מאוחדת. מעבר לעוצמה הצבאית, המהלך מעורר שאלות אסטרטגיות: המדינות האירופיות אמנם מרוויחות גיוון במקורות האספקה, אך בד בבד הן מעמיקות את התלות שלהן בטכנולוגיה ותוכנה שמקורן במדינה שאינה חברה באיחוד האירופי.