בסיס חיל האוויר האמריקאי "פרינס סולטן" בערב הסעודית הפך ליעד מרכזי של נחילי כטב"מים וטילים איראניים, שגרמו להשמדת מטוס E-3 AWACS ולפגיעה במטוסי תדלוק ובחיילים. בתגובה למתקפות אלו, פרס הפנטגון את פלטפורמת ה-Sky Map, תוכנה אוקראינית מתקדמת המרכזת נתונים ממכ"מים ומחיישנים אקוסטיים כדי לזהות וליירט איומים כמו כטב"מי ה"שאהד".

הפריסה כוללת הגעה של מומחים צבאיים אוקראינים לבסיס כדי לאמן לוחמים אמריקאים, עובדה המדגישה את הזינוק הטכנולוגי שביצעה קייב במהלך שנות הלחימה מול רוסיה. למרות הצהרות פוליטיות קודמות של הנשיא טראמפ לפיהן ארה"ב "אינה זקוקה לעזרה" בהגנה מפני רחפנים, המציאות בשטח מלמדת כי המערכת האוקראינית חיונית לסגירת פערים אסטרטגיים בכיסוי האווירי של ארה"ב.

המערכת האוקראינית פועלת לצד אמצעים אמריקאיים קיימים, בהם מיירטי ה-Coyote של חברת RTX ומערכת ה-FAAD של נורת'רופ גרומן. שילוב טכנולוגיות זה, הממומן בחלקו על ידי תקציב מיוחד של 350 מיליון דולר מהפנטגון, נועד לספק מענה רב-שכבתי לאיומים הגוברים במזרח התיכון.