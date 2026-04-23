הישג לזלנסקי: צבא ארה"ב פרס מערכת הגנה אוקראינית בבסיסים אסטרטגיים 

בצל מתקפות כטב"מים איראניים קטלניות, הפנטגון אימץ את פלטפורמת ה-"Sky Map" האוקראינית כדי להגן על בסיס חיל האוויר "פרינס סולטן" בערב הסעודית | המהלך מסמן שינוי משמעותי ביחסי הכוחות הטכנולוגיים, כאשר מומחים מאוקראינה מאמנים כעת לוחמים אמריקאים בהתמודדות עם איומים אוויריים מתקדמים (חדשות בעולם)

מטוס התרעה ובקרה אמריקאי מדגם בואינג E-3 סנטרי פגום לאחר תקיפה איראנית על בסיס חיל האוויר, (צילום: צבא ארה"ב)

בסיס חיל האוויר האמריקאי "פרינס סולטן" בערב הסעודית הפך ליעד מרכזי של נחילי כטב"מים וטילים איראניים, שגרמו להשמדת מטוס E-3 AWACS ולפגיעה במטוסי תדלוק ובחיילים. בתגובה למתקפות אלו, הפנטגון את פלטפורמת ה-Sky Map, תוכנה אוקראינית מתקדמת המרכזת נתונים ממכ"מים ומחיישנים אקוסטיים כדי לזהות וליירט איומים כמו כטב"מי ה"שאהד".

הפריסה כוללת הגעה של מומחים צבאיים אוקראינים לבסיס כדי לאמן לוחמים אמריקאים, עובדה המדגישה את הזינוק הטכנולוגי שביצעה קייב במהלך שנות הלחימה מול רוסיה. למרות הצהרות פוליטיות קודמות של הנשיא טראמפ לפיהן ארה"ב "אינה זקוקה לעזרה" בהגנה מפני רחפנים, המציאות בשטח מלמדת כי המערכת האוקראינית חיונית לסגירת פערים אסטרטגיים בכיסוי האווירי של ארה"ב.

המערכת האוקראינית פועלת לצד אמצעים אמריקאיים קיימים, בהם מיירטי ה-Coyote של חברת RTX ומערכת ה-FAAD של נורת'רופ גרומן. שילוב טכנולוגיות זה, הממומן בחלקו על ידי תקציב מיוחד של 350 מיליון דולר מהפנטגון, נועד לספק מענה רב-שכבתי לאיומים הגוברים במזרח התיכון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

