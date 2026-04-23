הנשיא טראמפ הכריז אחר הצהריים (חמישי) כי הנחה את הכוחות להשמיד כל כלי שיט שינסה למלכד את המים ללא היסוס, למרות הפסקת האש.

במקביל הורה על האצת מבצע ניקוי המצר במהירות "משולשת", לאחר ביקורת שהופנתה כלפיו על אורך הזמן שייקח לנקות את המצרים ממוקשים.

​הנשיא דונלד טראמפ הודיע ברשת החברתית "טרות'" כי "הוריתי לחיל הים של ארצות הברית לירות ולהרוג כל סירה, קטנה ככל שתהיה (כולן, 159 ספינות חיל הים, נמצאות בקרקעית הים!), שמטמינה מוקשים במימי מצר הורמוז".

כאמור, מדובר בהכרזה שיכולה להסתיים בחזרת העימות הצבאי בין ארה"ב לאיראן ברקע הארכת הפסקת האש.

​לדבריו, בביצוע המשימה "אין להסס". הודעת הנשיא התייחסה גם למאמצי הניקוי המתבצעים באזור, כאשר ציין כי "בנוסף, שולות המוקשים שלנו מנקים את המצר ברגע זה".

​הנשיא חתם את הודעתו בדרישה להגביר את הקצב באופן דרמטי והבהיר: "אני מורה בזאת על המשך פעילות זו, אך במהירות משולשת!".

הצהרת הנשיא מגיעה על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי והמצור הימי האמריקני על נמלי איראן. מצר הורמוז נחשב לאחד מנתיבי הסחר הימיים האסטרטגיים ביותר בעולם, שדרכו עובר חלק ניכר מאספקת הנפט העולמית.

​שימוש במוקשים ימיים במרחב זה נחשב לאיום משמעותי על חופש השיט הבינלאומי. בתקופה האחרונה דווח על תקריות רבות בהן כוחות הצי האמריקני אילצו כלי שיט לשנות את מסלולם במסגרת אכיפת המצור במרחב המפרץ.

איראן הודיעה על חטיפתן של שתי מכליות, בעוד ארה"ב אמרה כי השתלטה על ספינה איראנית שניסתה לפרוץ את המצור.

לאחר זמן קצר הוסיף טראמפ:

"איראן מתקשה מאוד להבין מי המנהיג שלה! הם פשוט לא יודעים! המאבק הפנימי הוא בין ה"קיצוניים", שהפסידו קשות בשדה הקרב, לבין ה"מתונים", שאינם מתונים במיוחד (אבל זוכים לכבוד!), הוא מטורף! יש לנו שליטה מוחלטת על מצר הורמוז. אף ספינה לא יכולה להיכנס או לצאת ללא אישור חיל הים האמריקאי. היא "אטומה היטב", עד שאיראן תוכל לסגור עסקה!!!"