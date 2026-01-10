כיכר השבת
מבצע אמריקני בסוריה: תקיפות דרמטיות נגד דאעש

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) אישר כי כוחותיו תקפו שורה של מטרות המזוהות עם "המדינה האסלאמית" ברחבי המדינה • בשלב זה בוושינגטון שומרים על עמימות בנוגע לתוצאות התקיפה ומספר הנפגעים (בעולם)

תקיפה אמריקאית בסוריה (צילום: חשבון הרשמי של פיקוד המרכז של צבא ארה"ב )

בזמן שהאזור כולו נתון במתיחות ביטחונית גבוהה, צבא שלח הלילה מסר נחרץ לארגוני ה הפועלים ב. פיקוד המרכז האמריקני, האחראי על הפעילות במזרח התיכון, הודיע כי מטוסי קרב תקפו מטרות אסטרטגיות של ארגון דאעש. למרות הקרבה היחסית לגבול הצפוני של ישראל, בוושינגטון מדגישים כי מדובר בפעילות ממוקדת שנועדה לסכל את שיקום יכולות הפיקוד והשליטה של הארגון האסלאמי הקיצוני.

סימני שאלה סביב מספר הנפגעים

בשלב זה, גורמים אמריקניים נמנעים מלפרסם נתונים אודות נפגעים בקרב פעילי הטרור. "הערכת הנזקים לאחר התקיפה נמשכת", נמסר באופן כללי, ללא פירוט אם חוסלו בכירים בארגון במהלך המבצע. עמימות זו מאפיינת לעיתים קרובות מבצעים רגישים שבהם נדרש זמן כדי לאמת את זהות ההרוגים בשטח המורכב של סוריה.

המלחמה בטרור נמשכת

התקיפה הנוכחית מגיעה על רקע ניסיונות מתמידים של דאעש לשקם את יכולותיו המבצעיות באזורי הספר של סוריה ועיראק. צבא ארה"ב, המחזיק כוחות מצומצמים בשטח סוריה בשיתוף פעולה עם כוחות מקומיים, ממשיך לפעול באופן כירורגי כדי למנוע את התעצמות הארגון מחדש. המעקב אחר הדיווחים מהשטח נמשך, כאשר בוושינגטון עשויים לשחרר פרטים נוספים וצילומי אוויר של התקיפות בימים הקרובים.

