מבצע אמריקני בסוריה: תקיפות דרמטיות נגד דאעש

תקיפה אמריקאית בסוריה ( צילום: חשבון הרשמי של פיקוד המרכז של צבא ארה"ב )

בזמן שהאזור כולו נתון במתיחות ביטחונית גבוהה, צבא ארצות הברית שלח הלילה מסר נחרץ לארגוני הטרור הפועלים בסוריה. פיקוד המרכז האמריקני, האחראי על הפעילות במזרח התיכון, הודיע כי מטוסי קרב תקפו מטרות אסטרטגיות של ארגון דאעש. למרות הקרבה היחסית לגבול הצפוני של ישראל, בוושינגטון מדגישים כי מדובר בפעילות ממוקדת שנועדה לסכל את שיקום יכולות הפיקוד והשליטה של הארגון האסלאמי הקיצוני.