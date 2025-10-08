כיכר השבת
הסיוע שינה את ההיסטוריה

המחקר חשף: 21 מיליארד דולר הוזרמו מארה"ב לישראל בשנתיים של מלחמה

מחקר אמריקני מצא: ארצות הברית העבירה לישראל מאז אוקטובר 2023 סיוע צבאי בהיקף של למעלה מ־21 מיליארד דולר. החוקרים: "שנה ראשונה למלחמה – רמת סיוע חסרת תקדים" |הדו"ח האקדמי משרטט את המעורבות העמוקה של וושינגטון בזירה המזרח־תיכונית (בעולם) 

מערכת כיפת ברזל בישראל (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

מחקר חדש שפורסם אתמול (שלישי) באוניברסיטת בראון שופך אור על ממדי הסיוע הביטחוני שזרם מוושינגטון לירושלים מאז פרוץ המלחמה בעזה. הדו"ח, שנערך במסגרת פרויקט "עלות המלחמה" של מכון ווטסון, מציין כי במהלך השנתיים האחרונות העבירו ממשלי טראמפ וביידן יחד סיוע צבאי בהיקף מצטבר של 21.7 מיליארד דולר – סכום חסר תקדים ביחסי הביטחון שבין שתי המדינות.

על פי ממצאי החוקרים, לצד הסיוע הישיר למערכה מול חמאס, העבירה סכומים נוספים של בין 9.6 ל־12 מיליארד דולר למימון מבצעים ופעולות בזירות אחרות – ובהן תימן, איראן ומוקדי חיכוך נוספים במזרח התיכון.

ההוצאה הכוללת, כך לפי המחקר, נאמדת בכ־31 עד 33 מיליארד דולר – מבלי לכלול עסקאות עתידיות מתוכננות עם ישראל. ויליאם הרטונג, אחד ממחברי הדו"ח וחוקר בכיר במכון קווינסי למדיניות אחראית, הסביר בראיון ל־Newsweek: "בשנה רגילה ישראל מקבלת 3.8 מיליארד דולר, אך בשנת המלחמה הראשונה הסכום זינק ל־17.9 מיליארד – השקעה חסרת תקדים בתולדות היחסים הביטחוניים בין המדינות."

הרטונג הוסיף כי בשנתה השנייה של המלחמה ירד הסכום לרמתו הרגילה, בעיקר משום שחלק מהסיוע הרב שניתן בשנה הראשונה נפרס על פני תקופה ארוכה יותר.

במחקר מציינים כי אף שמרבית הכספים הושקעו במערכות הגנה מתקדמות ובחימושים מדויקים, ההשפעה האמיתית של הסיוע האמריקני ניכרת גם בממד המדיני – בשימור שיתוף הפעולה האסטרטגי ההדוק שבין ירושלים לוושינגטון בשנים מאתגרות אלו.

