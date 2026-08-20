בחסות טראמפ: החוב הלאומי של ארה"ב הגיע לתקרה מסוכנת 

החוב הלאומי של ארצות הברית מתקרב לרף חסר התקדים של 40 טריליון דולר, כאשר יותר מ־11.5 טריליון דולר ממנו נוספו במהלך שתי כהונותיו של הנשיא דונלד טראמפ עד כה, כך עולה מנתוני משרד האוצר האמריקני.

עם כניסתו הראשונה של טראמפ לבית הלבן בינואר 2017 עמד החוב הלאומי על כ־19.9 טריליון דולר. ארבע שנים לאחר מכן הוא כבר הגיע ליותר מ־27.7 טריליון דולר, זינוק של כ־7.8 טריליון. חלק משמעותי מהעלייה נרשם במהלך מגפת הקורונה, אז אישרו הקונגרס והממשל חבילות סיוע ענקיות. בשנת הכספים 2020 לבדה הגיע הגירעון הפדרלי לשיא של יותר מ־3.1 טריליון דולר.

עם תחילת כהונתו השנייה של טראמפ, בינואר 2025, עמד החוב על כ־36.2 טריליון דולר. נכון ל־14 באוגוסט 2026 הוא כבר טיפס ליותר מ־39.9 טריליון דולר, תוספת של כ־3.7 טריליון דולר בתוך פחות משנתיים.

העלייה מיוחסת בין היתר להוצאות הולכות וגדלות על הביטוח הלאומי ומדיקייר, לעלויות הריבית על החוב שכבר חצו טריליון דולר בשנה, וכן להפחתות מסים.

דובר הבית הלבן קוש דסאי הטיל חלק מהאחריות על הממשל הקודם ואמר כי "ניקוי הניהול הפיסקלי חסר האחריות של ג'ו ביידן נמצא בראש סדר העדיפויות של ממשל טראמפ", בין היתר באמצעות צמצום בזבוז והונאות והאצת הצמיחה הכלכלית.

בבית הלבן גם הדגישו כי חלק ניכר מהזינוק בחוב בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ נבע ממשבר הקורונה ההיסטורי, שחייב את הממשלה להזרים סכומי עתק למשקי בית, לעסקים ולרשויות ברחבי המדינה.