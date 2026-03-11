​אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM), מסר עדכון על התקדמות מבצע "אפיק פיורי" (Operation Epic Fury).

בפתח דבריו ביקש קופר לציין כי משפחות הנופלים והפצועים נמצאות במחשבותיהם של הפיקוד, והודה למשפחותיהם של 50,000 אנשי השירות האמריקאים הפרוסים במזרח התיכון.

​בהערכת המצב הכללית של המבצע אמר קופר כי "כוחות ארצות הברית ממשיכים להפעיל עוצמת לחימה הרסנית נגד המשטר האיראני". הוא הוסיף כי "עוצמת הלחימה של ארצות הברית נבנית, בעוד עוצמת הלחימה האיראנית דועכת, ואנו נותרים ממוקדים ביעדים צבאיים ברורים מאוד בחיסול היכולת של איראן להקרין כוח נגד אמריקאים ונגד שכנותיה".

​לדברי קופר, הכוחות תוקפים מדי יום את מערכי הטילים הבליסטיים והכטב"מים האיראניים. "עד היום תקפנו יותר מ-5,500 מטרות בתוך איראן, כולל יותר מ-60 ספינות, תוך שימוש במגוון מערכות נשק מדויקות", ציין. הוא דיווח כי רק אתמול נרשמו גלי תקיפה כמעט בכל שעה וכי הושמדה האחרונה מבין ארבע ספינות המלחמה מסדרת "סולימאני", מה שמוציא סדרה שלמה של ספינות איראניות ממעגל הלחימה.

​המפקד אפיין את התקיפות כבלתי צפויות, דינמיות ומכריעות. הוא ציין כי מאז היממה הראשונה של המערכה חלה ירידה דרסטית בתקיפות הטילים והכטב"מים האיראניים, אך הדגיש כי הכוחות האיראניים ממשיכים לפגוע במכוון באזרחים חפים מפשע במדינות המפרץ תוך שהם מסתתרים מאחורי עמם ומשגרים מתקפות מתוך ערים מאוכלסות בצפיפות באיראן.

​מעבר להגנה, קופר הבהיר כי הכוחות מפרקים את האיומים באופן שיטתי על ידי פגיעה בבסיס התעשייה הביטחונית. כדוגמה לכך ציין כי אמש פגעו המפציצים במפעל גדול לייצור טילים בליסטיים, במטרה "לחסל את האיום בעתיד". הוא הציג תוצאות המראות השמדת כלי שיט בנמל צ'אהבחר ובבסיס ימי ליד מצר הורמוז, והצהיר כי המשימה היא לסיים את יכולתה של איראן להטריד את השיט במצר.

​בהתייחסו לשיתופי פעולה בינלאומיים, אמר קופר: "אנו ממשיכים לתאם באופן הדוק ואפקטיבי עם ישראל במבצע הגדול מאוד הזה, ואנו מתאמים ומשרתים זה לצד זה עם כל השותפים שלנו במזרח התיכון". הוא הסביר כי היעדים מושגים באמצעות שילוב של קטלניות, דיוק וחדשנות מהירה.

​בין הכלים החדשניים ציין קופר את השימוש בכלי בינה מלאכותית מתקדמים המסייעים למפקדים לקבל החלטות מהירות יותר מהאויב. הוא הבהיר כי "בני אדם תמיד יקבלו את ההחלטות הסופיות לגבי מה לירות ומה לא לירות ומתי לירות", אך הטכנולוגיה מקצרת תהליכים משעות וימים לשניות.

​לסיכום העריך קופר כי ארצות הברית נהנית מעליונות אווירית באזורים נרחבים באיראן ומפעילה את "מטריית ההגנה האווירית המשולבת ביותר במזרח התיכון". הוא שיבח את כלל זרועות הצבא, וציין במיוחד את חיל החלל על פעילותו להחלשת היכולות האיראניות והגנה על הכוחות האמריקאים. קופר חתם באומרו כי למרות ההתקדמות, הכוחות נותרים בערנות גבוהה