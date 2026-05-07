סעודיה וכווית אישרו: טראמפ בוחן לחדש את המבצע בהורמוז בקרוב

נשק המחר כבר כאן: מערכת לייזר מתקדמת בפעולה ( צילום: חיל הים האמריקאי )

ארצות הברית נערכת לחידוש "פרויקט חהחירות", התוכנית המבצעית שמטרתה להבטיח את חופש השיט במצרי הורמוז, כך דווח היום (חמישי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל". על פי הדיווח, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל בחיוב את השקת הפרויקט מחדש, צעד שנועד להוות מענה ישיר לאיומים הגוברים על נתיבי הסחר הימיים האסטרטגיים במפרץ הפרסי.

גורמים בפנטגון מעריכים כי ההחלטה הסופית עשויה להתקבל בטווח הזמן המיידי, וכי הפעילות בשטח עשויה להתחדש כבר ביומיים הקרובים. מדובר בהתפתחות משמעותית בעיצוב מפת האינטרסים האזורית, בעיקר לאור שיתוף הפעולה האזורי שהתגבש סביב היוזמה האמריקנית. סעודיה וכווית פותחות את הבסיסים ההתפתחות הדרמטית ביותר בדיווח נוגעת לשיתוף הפעולה האזורי: סעודיה וכווית העניקו לארה"ב אישור רשמי להשתמש בשטחן ובבסיסים הצבאיים הממוקמים בהן לצורך היערכות למערכה. מדובר בשינוי משמעותי במפת האינטרסים האזורית, המעניק לצבא האמריקני מרחב תמרון לוגיסטי ומבצעי קריטי במקרה של הסלמה. טראמפ מכריז על הקפאת ליווי הספינות במצר הורמוז • רוביו מבהיר: המבצע המשותף עם ישראל הסתיים דוד הכהן וב. ניסני | 16:41 האישור שניתן על ידי המדינות השכנות לשימוש בבסיסים מעיד על עומק התיאום הביטחוני בין ממשל טראמפ לבין בעלות בריתה של ארה"ב במפרץ, ומציב תשתית למערכה נרחבת יותר אם האיומים על נתיבי השיט לא יוסרו בדרכים דיפלומטיות. יצוין כי בעבר, טראמפ הורה על הפסקת מבצע הליווי הימי במצר הורמוז, אך כעת נראה כי הממשל שוקל להחזיר את הפרויקט.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

צוואר בקבוק אסטרטגי

מצרי הורמוז נחשבים לאחד מצווארי הבקבוק החשובים בעולם עבור תעשיית הנפט, וכל הפרעה לשיט בהם עלולה להוביל לזעזועים בכלכלה העולמית. במערכת הביטחון האמריקנית רואים ב"פרויקט חופש" כלי מרכזי להפגנת נחישות מול גורמים עוינים באזור המנסים לשבש את התנועה הימית.

כידוע, טיוטת ההסכם שהועברה לטהרן כוללת דרישות קשוחות לפירוק תשתיות הגרעין והוצאת האורניום מהמדינה. המהלך הצבאי המתוכנן עשוי להוות מנוף לחץ נוסף על איראן לקבל את התנאים האמריקניים.

אסטרטגיית הלחץ המשולבת

חידוש "פרויקט חופש" מגיע על רקע אסטרטגיית לחץ רב-זירתית שמפעיל ממשל טראמפ על איראן. בעוד וושינגטון מהדקת את המצור הכלכלי ביד אחת, היא מגישה הצעה להסכם סופי ביד השנייה, תוך שהיא מפגינה נוכחות צבאית מוגברת במפרץ הפרסי.

המסר לטהרן ברור: ארצות הברית מסוגלת להכות בעוצמה, אך היא מעדיפה את הכניעה האיראנית דרך הסכם גרעין מחמיר ופתיחת נתיבי השיט, תחת איום של השלכות קטסטרופליות. ההיערכות המבצעית החדשה מציבה את איראן בפני בחירה קשה: להיכנע לדרישות האמריקניות או להתמודד עם מערכה צבאית נרחבת.