מטח הסנקציות הכלכלי: ארה"ב מכה ברשתות הרכש של איראן

משרד האוצר האמריקאי הכריז על גל סנקציות משמעותי נגד 32 גופים ואנשים פרטיים הפועלים בשמונה מדינות שונות – בהן סין, טורקיה, הונג קונג, איחוד האמירויות הערביות, הודו וגרמניה. מטרת הפעולה היא לשבש ולחשוף רשתות רכש גלובליות סבוכות, התומכות בייצור טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאוישים (רחפנים) באיראן.
הסנקציות, שהן השניות מסוגן מאז החזרת סנקציות האו"ם בספטמבר, מכוונות בעיקר נגד יחידות של ארגון משמרות המהפכה האיסלאמית (IRGC), אשר מממן ומפקח על תוכניות הנשק. הצעד האמריקאי נועד למנוע מאיראן לבנות מחדש את ארסנל הנשק שלה, שספג אובדן ניכר במלחמה ביוני האחרון.
מודיעין חושף: מנועי שאהד ו-20 מיליון ש"ח בחובות
דיווחים של מחלקת המדינה האמריקאית חושפים כי הרשתות שהוכנסו לסנקציות סיפקו מאות טונות של חומרים כימיים, כמו כלורט נתרן וחומצה סבצית מסין, המשמשים לייצור דלקי רקטות. בנוסף, הרשתות סיפקו מנועים ורכיבי הנחיה מתוחכמים לרחפנים מדגם שאהד-136, הרחפן האיראני הסטנדרטי שהפך לאיום גלובלי (כולל באספקתו לרוסיה ובשימושיו נגד ישראל ביוני 2025).
בגוף הסנקציות בולטת "שותפות MVM", ששיתפה פעולה ברכישת חומרים כימיים עבור תעשיות פרכין הכימיות, זרוע של ארגון התעשייה ההגנתית האיראני. חברות מסווה באיחוד האמירויות ובטורקיה שימשו לעקיפת הפיקוח הבינלאומי ואספקת רכיבים אלקטרוניים קריטיים.
"אלה רשתות גלובליות שמאיימות על הביטחון האזורי בכך שהן עוזרות לאיראן לשקם את תוכניות הטילים והרחפנים שלה," אמר דובר מחלקת המדינה טומי פיגוט.
לחץ מקסימלי: הגנה על היציבות הבינלאומית
הפעולה מתבצעת בהתאם למזכר נשיאותי (NSPM-2) שחתם הנשיא דונלד טראמפ בפברואר 2025, הקורא להטיל לחץ מקסימלי על איראן. הצעד מדגיש מחויבות ארוכת טווח להגבלת השפעת טהרן וזרועותיה.
"אנחנו נמשיך להשתמש בכל האמצעים הזמינים, כולל סנקציות על גופים במדינות שלישיות, כדי לחשוף ולשבש את רכישת הציוד של איראן," אמרה שרת האוצר ג'נט ילן.
הסנקציות אמורות למנוע מאיראן לייצר אלפי יחידות נוספות של רחפני שאהד-136, אך מומחים מזהירים כי ללא יישום גלובלי מלא, איראן עלולה להסתמך על ערוצים חשאיים נוספים. "המדינות החברות באו"ם חייבות ליישם את חובותיהן ולמנוע העברת טכנולוגיות טילים לאיראן," קראה מחלקת המדינה.
