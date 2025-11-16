מטח הסנקציות הכלכלי: ארה"ב מכה ברשתות הרכש של איראן

קצינים איראנים בסמוך לטיל בליסטי. ארכיון ( צילום: סוכנות IRNA )

משרד האוצר האמריקאי הכריז על גל סנקציות משמעותי נגד 32 גופים ואנשים פרטיים הפועלים בשמונה מדינות שונות – בהן סין, טורקיה, הונג קונג, איחוד האמירויות הערביות, הודו וגרמניה. מטרת הפעולה היא לשבש ולחשוף רשתות רכש גלובליות סבוכות, התומכות בייצור טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאוישים (רחפנים) באיראן.

הסנקציות, שהן השניות מסוגן מאז החזרת סנקציות האו"ם בספטמבר, מכוונות בעיקר נגד יחידות של ארגון משמרות המהפכה האיסלאמית (IRGC), אשר מממן ומפקח על תוכניות הנשק. הצעד האמריקאי נועד למנוע מאיראן לבנות מחדש את ארסנל הנשק שלה, שספג אובדן ניכר במלחמה ביוני האחרון.

הצגת טילים באיראן בעבר ( צילום: רשתות ערביות )