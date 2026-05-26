צבא ארצות הברית ביצע הלילה (בין שני לשלישי) תקיפה בדרום איראן נגד מטרות של משמרות המהפכה, בהן סירות שניסו להטמין מוקשים ימיים ואתרים לשיגור טילים. על פי הדיווחים באיראן, ארבעה מאנשי חיל הים של משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה.

דובר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום), טים הוקינס, אישר את התקיפה והבהיר כי הפעולה בוצעה מתוך "הגנה עצמית". הדובר מסר לרשת פוקס ניוז כי התקיפות נועדו "להגן על חיילינו מפני איומים מצד כוחות איראניים", והוסיף כי "פיקוד המרכז האמריקני ממשיך להגן על כוחותינו תוך שימוש באיפוק במהלך הפסקת האש".

בכלי התקשורת באיראן דווח כי מטוסי קרב אמריקניים תקפו שתי סירות של משמרות המהפכה במהלך משימה במפרץ הפרסי. על פי הדיווחים, ארבעה מאנשי חיל הים של משמרות המהפכה נהרגו באירוע.

עיתון "ניו יורק טיימס" דיווח מפי בכיר בצבא ארה"ב כי טילי קרקע-אוויר איימו על כ-20 ספינות מלחמה אמריקניות - כולל שתי נושאות מטוסים וכלי השיט שמלווים אותן - במפרץ עומאן ובים הערבי. הספינות אוכפות את המצור נגד כלי שיט שמנסים להגיע לנמלים איראניים, או לצאת מהם.