מתיחות שיא במפרץ הפרסי

"הגנה עצמית" | צבא ארה"ב תקף בדרום איראן | היעדים: סירות שניסו להטמין מוקשים - ואתרי שיגור

מטוסי קרב אמריקניים תקפו הלילה סירות של משמרות המהפכה ואתרי שיגור טילים בדרום איראן | ארבעה מאנשי חיל הים האיראני נהרגו| פיקוד המרכז של ארה"ב אישר את התקיפות והבהיר כי מדובר ב"הגנה עצמית" | באיראן דיווחו על לפחות ארבעה הרוגים ממשמרות המהפכה | רוביו: "המצר חייב להיות פתוח" (בעולם)

צבא ביצע הלילה (בין שני לשלישי) תקיפה בדרום נגד מטרות של משמרות המהפכה, בהן סירות שניסו להטמין מוקשים ימיים ואתרים לשיגור טילים. על פי הדיווחים באיראן, ארבעה מאנשי חיל הים של משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה.

דובר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום), טים הוקינס, אישר את התקיפה והבהיר כי הפעולה בוצעה מתוך "הגנה עצמית". הדובר מסר לרשת פוקס ניוז כי התקיפות נועדו "להגן על חיילינו מפני איומים מצד כוחות איראניים", והוסיף כי "פיקוד המרכז האמריקני ממשיך להגן על כוחותינו תוך שימוש באיפוק במהלך הפסקת האש".

בכלי התקשורת באיראן דווח כי מטוסי קרב אמריקניים תקפו שתי סירות של משמרות המהפכה במהלך משימה במפרץ הפרסי. על פי הדיווחים, ארבעה מאנשי חיל הים של משמרות המהפכה נהרגו באירוע.

עיתון "ניו יורק טיימס" דיווח מפי בכיר בצבא ארה"ב כי טילי קרקע-אוויר איימו על כ-20 ספינות מלחמה אמריקניות - כולל שתי נושאות מטוסים וכלי השיט שמלווים אותן - במפרץ עומאן ובים הערבי. הספינות אוכפות את המצור נגד כלי שיט שמנסים להגיע לנמלים איראניים, או לצאת מהם.

פעילות נגד ספינות במצרי הורמוז| צילום: צילום: פיקוד מרכז של צבא ארה"ב

הבכיר בצבא ארה"ב הוסיף כי התקיפות האמריקניות בוצעו בסמוך לבנדר עבאס, נמל מרכזי ובסיס של חיל הים האיראני. על פי הדיווחים, המטרות כללו אתרי שיגור טילים ומתקנים ימיים של משמרות המהפכה.

שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, התייחס לתקיפות ומסר הצהרה נחרצת: "המצר חייב להיות פתוח, הוא יהיה פתוח בדרך זו או אחרת".

התקיפה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת במפרץ הפרסי ובמצרי הורמוז. כזכור, בצמרת מערכת הביטחון הישראלית חוששים כי ההנהגה האיראנית מוליכה שולל את צוות המשא ומתן האמריקני בעסקת ביניים מצומצמת.

