בצעד שמסמן את סיומה של תקופה ארוכה במזרח התיכון, הושלמה השבוע נסיגת הכוחות האמריקאיים מבסיס חיל האוויר עין אל-אסד במחוז אנבר שבמערב עיראק. המהלך, שבוצע תחת אבטחה כבדה ובשקט יחסי, מסיים למעלה משני עשורים של נוכחות צבאית אמריקאית רציפה במתקן שהיווה עוגן אסטרטגי מרכזי עבור וושינגטון באזור.

בסיס עין אל-אסד שימש כנקודת אחיזה מרכזית עבור הכוחות האמריקאיים מאז הפלישה לעיראק ב-2003, וממשיך דרך המאמצים למיגור ארגון דאעש בשנים האחרונות. העברת האחריות על המתקן לידי הצבא העיראקי התבצעה בטקס רשמי בראשות הרמטכ"ל העיראקי, גנרל עבדול אמיר ראשיד יאראללה, שפיקח אישית על תהליך חילופי המשמרות.

הנסיגה הנוכחית היא פועל יוצא של הסכם שנחתם בין וושינגטון לבגדאד בספטמבר 2024. על פי ההבנות, הקואליציה הצבאית בהובלת ארה"ב, שפעלה כחיץ נגד התעצמות המדינה האסלאמית, הגיעה לסוף דרכה המבצעית. למרות היעד המקורי לסיום הנסיגה עד ספטמבר 2025, כוח מצומצם של מאות יועצים צבאיים נותר במתקן בחודשים האחרונים, בשל חוסר היציבות הממושך וחילופי השלטון בסוריה השכנה.

על פי דיווחים של כלי התקשורת הצבאיים Defense News ו-Military Times, המהלך משקף שינוי אסטרטגי במדיניות האמריקאית באזור. הבסיס, שהפך לסמל של המעורבות האמריקאית במזרח התיכון, הועבר כעת לשליטה עיראקית מלאה, כאשר בגדאד נדרשת להוכיח את יכולתה לשמור על יציבות ביטחונית עצמאית.

במקביל למהלכים בשטח, הזירה המדינית רוחשת פעילות סביב עתיד המאבק בטרור באזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים שיחת טלפון עם מקבילו הסורי, אחמד אל-שרע, בה דנו השניים בצורך בשימור אחדותה של סוריה ובהמשך שיתוף הפעולה המבצעי למיגור תאי הטרור הנותרים של דאעש. כפי שדיווחנו, טראמפ הזהיר לאחרונה את איראן באיומים חריפים בעקבות דיווחים על פגיעה במפגינים.

בפיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) הבהירו כי למרות הדילול בכוח האדם בעיראק, הלחץ הצבאי על ארגוני הטרור יימשך בעוצמה, תוך דגש על פעילות משולבת עם שותפים מקומיים. אדמירל בראד קופר ציין כי יציבות אזורית מחייבת סוריה שחיה בשלום עם שכנותיה, והדגיש כי המשימה למניעת הסלמה עודנה בראש סדר העדיפויות האמריקאי.