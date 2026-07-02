נשיא האסיפה הלאומית של ונצואלה, חורחה רודריגז, מסר היום (שלישי) עדכון קשה על מניין הנספים ברעידות האדמה הקטלניות שפקדו את צפון המדינה בשבוע שעבר. על פי הנתונים הרשמיים, מספר ההרוגים עלה ל-2,295 בני אדם, בעוד מספר הפצועים המתועדים הגיע ל-11,267.

העדכון הממשלתי חושף את היקף האסון האמיתי: למעלה מ-12,800 תושבים מוגדרים כעת כעקורים, לאחר שבתיהם נהרסו או ניזוקו באופן קשה. רעידות האדמה התאומות, שהתרחשו בעוצמה של 7.2 ו-7.5 בהפרש של דקות בודדות, הותירו מאחוריהן הרס נרחב בעיירות החוף של מדינת לה גואירה.

הנשיאה בפועל דלסי רודריגז הגדירה את האירוע כ"קטסטרופה טבעית אכזרית ביותר" בתולדות ונצואלה. בעוד צוותי החילוץ הבינלאומיים ממשיכים לסרוק את ההריסות, גורמים באו"ם מזהירים כי מספר הקורבנות צפוי להמשיך ולעלות בימים הקרובים.

על פי נתוני הסקר הגיאולוגי האמריקאי, כ-58,870 מבנים נהרסו או ניזוקו באופן קשה. מומחים מעריכים כי המספר הסופי של ההרוגים עשוי להגיע לאלפים נוספים, שכן עשרות אלפי בני אדם עדיין מוגדרים כנעדרים.

הפגיעה בקהילה היהודית

הקהילה היהודית המקומית בקראקס ספגה מכה קשה באסון. לפחות שני חברי קהילה נהרגו, וכמה נוספים עדיין מוגדרים כנעדרים. מאות משפחות יהודיות מצאו את עצמן ללא קורת גג לאחר שבתיהם נהרסו או ספגו נזקים מבניים חמורים.

מרכז הקהילה היהודית "הבראיקה" בבירה הפך למחנה פליטים מאולתר, כאשר למעלה מ-400 בני אדם העבירו את הלילות הראשונים במתחם. משפחות שלמות נאלצו לישון על כיסאות חוף מפלסטיק ובתוך מכוניות שהוחנו בצפיפות על מגרש הכדורגל של המועדון.

האו"ם נערך לתרחיש הגרוע ביותר ורכש 10,000 שקי גופות, בעוד גורמים לא רשמיים מעריכים כי המספר האמיתי של ההרוגים עשוי להגיע ל-40,000 בני אדם. אתר אינטרנט ייעודי שהוקם לאחר האסון רשם עד כה 46,000 נעדרים.

המשבר ההומניטרי ממשיך להעמיק, כאשר אלפי משפחות נותרו ללא מזון, מים ותרופות. הקהילה הבינלאומית ממשיכה לשלוח סיוע, אך היקף ההרס מקשה על הגעת העזרה לכל הנזקקים.