דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הבהירה הלילה (בין רביעי לחמישי) בראיון לרשת 'פוקס ניוז' כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מציב דרישה מרכזית בפני איראן במסגרת המשא ומתן המתנהל בימים אלה: העברת כל האורניום המועשר לרמה גבוהה לידי ארה"ב.

הדרישה האמריקנית מגיעה על רקע המאמצים הדיפלומטיים המתנהלים בפקיסטן, בעוד הצדדים מנסים להגיע להסכם מקיף. הדוברת ציינה כי הנשיא ממתין לתשובה "מאוחדת" מצד איראן בסוגיית הפסקת האש, אך לא קבע דד-ליין חדש לקבלת תגובה.

על פי הנמסר, הנשיא טראמפ מעדיף לאפשר למשא ומתן להתקדם בקצב שלו, תוך שמירה על הלחץ הכלכלי והצבאי על טהרן. במקביל, הדוברת העבירה את שביעות רצונו של הנשיא מהמצור הימי שהוטל על איראן.

הדרישה להעברת האורניום המועשר מהווה נקודת מפתח במשא ומתן. גורמים בוושינגטון מעריכים כי איראן מחזיקה כיום בכמויות משמעותיות של אורניום מועשר לרמות גבוהות, שעלולות לשמש לפיתוח נשק גרעיני. ההעברה לידי ארה"ב תבטיח, לפי התפיסה האמריקנית, כי החומר לא ישמש למטרות צבאיות.

כזכור, ארה"ב הודיעה מוקדם יותר על הארכת הפסקת האש עם איראן עד ליום ראשון, וזאת לבקשת פקיסטן שמארחת את סבב השיחות. דובר משרד החוץ האיראני מסר כי טהרן קיבלה את הצעת הנשיא טראמפ להארכת הפסקת האש, אך עדיין לא התקבלה החלטה סופית בנוגע להשתתפות בסבב החדש של המשא ומתן באסלאמאבאד.

במקביל, הנשיא טראמפ אמר ל'ניו יורק פוסט' כי המשא ומתן עם איראן יכול להתחדש כבר ביום שישי הקרוב. לדבריו: "ייתכנו שיחות נוספות ב-36-72 השעות הקרובות".