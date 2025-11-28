ירמק נחקר: האם זה סוף עידן באוקראינה?

סוכנויות האכיפה למאבק בשחיתות באוקראינה ערכו חיפוש בביתו של אנדריי ירמק, ראש סגל הנשיאות ואחד האנשים החזקים בממשל זלנסקי – צעד שמחריף את המשבר הפוליטי במדינה, בשעה שקייב נתונה ללחצים גוברים מוושינגטון לקדם מתווה שלום.

ירמק אישר כי דירתו נבדקה, והבהיר כי הוא משתף פעולה באופן מלא עם החוקרים. לפי הודעה משותפת של הלשכה הלאומית למאבק בשחיתות (NABU) והתביעה הייעודית למאבק בשחיתות (SAPO), החיפוש בוצע באישור כחלק מחקירה מתנהלת, אך לא נמסרו פרטים על מהותה.

ברקע החיפוש: תחילת החודש חשפו שני הגופים חקירה מקיפה בפרשת שוחד בהיקף של כ־100 מיליון דולר בחברת האנרגיה הגרעינית הממלכתית – פרשה שבה נקשרו שמות של בכירים לשעבר ושותף עסקי לשעבר של הנשיא זלנסקי.

ירמק, בן 54, שותף ותיק לדרכו של זלנסקי עוד מימי הקריירה הבידורית שלו, ומילא תפקיד מרכזי בקמפיין 2019. אף שאינו מוגדר כחשוד, חברי אופוזיציה – ואף חלק מחברי מפלגת השלטון – קראו להדחתו, במסגרת המשבר הפוליטי החמור ביותר מאז תחילת המלחמה.

במערכת הפוליטית מעריכים כי החיפוש עלול להעמיק את העימותים סביב תפקידו של ירמק בצוות המו"מ, בצל הלחצים האמריקניים לקדם מתווה שלום הכולל ויתורים טריטוריאליים. מפלגת האופוזיציה "סולידריות אירופית" דרשה מהנשיא "דיאלוג כן" על קווי היסוד שניתנו לצוות המו"מ.

המתיחות גוברת על רקע הישגים רוסיים בשטח. אמש אמר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי תוכנית השלום האמריקנית בת 28 הנקודות, שדלפה לאחרונה, "עשויה להיות בסיס להסכמות עתידיות", אך דרש שאוקראינה תסיג את כוחותיה ממזרח המדינה לפני הפסקת האש. ירמק עצמו הבהיר בריאיון ל־The Atlantic: "איש לא צריך לצפות מאיתנו לוותר על שטחים".

פרשנים בקייב טוענים כי מעמדו של ירמק מעורער. ויקטור שלינצ'אק, אנליסט בכיר במכון למדיניות עולמית, כינה את היום "יום שישי השחור" של ירמק ורמז כי ייתכן שימיו בתפקיד ספורים.