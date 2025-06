קראפט היינץ תסיר צבעים מלאכותיים מכל מוצריה עד סוף 2027

קראפט היינץ (Kraft Heinz), אחת מחברות המזון והמשקאות הגדולות בעולם, הודיעה השבוע כי תסיר את כל הצבעים המלאכותיים ממוצריה בארה"ב עד סוף שנת 2027. בכך תהיה יצרנית המזון הגדולה הראשונה שמתחייבת ללוח הזמנים שנקבע על ידי רשויות הבריאות הפדרליות מוקדם יותר השנה.

קראפט היינץ נוצרה בשנת 2015 ממיזוג בין Kraft Foods ל-Heinz (המוכרת לנו מהקטשופ שהיא מייצרת). החברה מדורגת כשלישית בגודלה בצפון אמריקה וחמישית בגודלה בעולם, עם מכירות שנתיות של כ-25–26 מיליארד דולר כשהיא פועלת ביותר מ-40 מדינות.

בנוסף, החברה תפסיק באופן מיידי להשיק מוצרים חדשים המכילים צבעי מאכל מלאכותיים (FD&C). ההחלטה תשפיע על כ-10% ממוצרי החברה בארה"ב שעדיין מכילים תוספים אלו.

אסטרטגיית החברה: שלושה צעדים

קראפט היינץ הודיעה כי תפעל בשלוש דרכים עיקריות:

הסרת צבעים מלאכותיים כאשר אינם נחוצים.

החלפת צבעים סינתטיים בצבעים טבעיים.

פיתוח גוונים חדשים וטבעיים כאשר לא ניתן למצוא תחליף מדויק.

לדברי נשיא חטיבת צפון אמריקה של החברה, פדרו נאביו: "רוב המוצרים שלנו כבר אינם מכילים צבעים מלאכותיים, ואנו ממשיכים לפעול לצמצום השימוש בהם בשאר המוצרים."

לחץ פדרלי ממושך

ההודעה של קראפט היינץ מגיעה לאחר לחץ ממושך מצד מזכיר הבריאות האמריקאי, רוברט פ. קנדי ג'וניור, אשר דרש מחברות המזון הגדולות להסיר צבעים מלאכותיים מהמזון. הוא אף הזהיר כי אם החברות לא יפעלו מרצונן, הממשל ינקוט צעדים רגולטוריים.

במקביל, ה-FDA הודיע באפריל על כוונתו להפסיק את השימוש בשמונה צבעי מאכל סינתטיים עד סוף 2026, תוך הסתמכות על שיתוף פעולה וולונטרי מצד התעשייה.

יוזמות מדיניות נוספות

במקביל לפעילות הפדרלית, מדינות רבות החלו לקדם חקיקה משלהן. וירג'יניה המערבית קידמה חקיקה האוסרת מכירת מזון עם צבעים סינתטיים, וקליפורניה ומדינות נוספות הגבילו את השימוש בהם בארוחות בתי הספר. לפחות תריסר מדינות נוספות שוקלות חקיקה דומה.

רקע מדעי וציבורי

ארגוני בריאות הציבור טוענים כי צבעי מאכל מלאכותיים עלולים לגרום לבעיות נוירו-התנהגותיות בקרב ילדים, כולל היפראקטיביות והפרעות קשב, אף שה-FDA טוען כי השימוש בהם בטוח. כיום, אחד מכל עשרה מוצרי מזון מכיל לפחות צבע מאכל סינתטי אחד.

ד"ר פיטר לורי, לשעבר בכיר ב-FDA וכיום בארגון Center for Science in the Public Interest, אמר: "המטרה היחידה של הצבעים הללו היא להגדיל את רווחי חברות המזון, לא שום דבר אחר."