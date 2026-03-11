עשרות אלפים כבר שבו לישראל | הנתונים המלאים מאז החלה המלחמה

במסגרת מבצע ״כנפי הארי״, להשיב את עשרות אלפי הישראלים שנתקעו בחו"ל מאז החלה מבצע שאגת הארי, מפורסמים כעת (רביעי) הנתונים המלאים.
עד לשעה זו, נחתו בנתב״ג בין התאריכים: 5.3.26-10.3.26 - 215 טיסות וכ- 38,867 נוסעים.
היום צפויות כ-40 נחיתות נוספות וכ-6250 נוסעים נוחתים נוספים. כמו כן כ-13,000 נוסעים המריאו מנתב״ג, באמצעות חברות התעופה הישראליות.
בנוסף, במהלך מבצע “שאגת הארי”, בין התאריכים 28.2–10.3, נרשמה עליה בתנועת הנוסעים במעברי הגבול היבשתיים: בגין (טאבה), רבין (ערבה), נהר הירדן ואלנבי. דרכם נכנסו לישראל כ 26500 נוסעים ויצאו כ-33000 נוסעים.
בנתב״ג ובמעברי הגבול היבשתיים פועלים סביב השעון, במטרה לאפשר את חזרת הישראלים לישראל בבטחה, ולסייע לנוסעים היוצאים מהמדינה.
רשות שדות התעופה מסרה בהודעה שפרסמה: "תמשיך לעדכן את הציבור בכל מידע רלוונטי ככל שיידרש".
