עשרות אלפים כבר שבו לישראל | הנתונים המלאים מאז החלה המלחמה

על פי הודעת רשות שדות התעופה, מעל 65,300 נוסעים שבו לישראל מאז החל מבצע שאגת הארי | בנוסף עדכנו כמה הגיעו דרך האוויר, הים והיבשה - כל הנתונים (חדשות תעופה)

(צילום: Yossi Aloni/Flash90)

במסגרת מבצע ״כנפי הארי״, להשיב את עשרות אלפי הישראלים שנתקעו בחו"ל מאז החלה , מפורסמים כעת (רביעי) הנתונים המלאים.

עד לשעה זו, נחתו בנתב״ג בין התאריכים: 5.3.26-10.3.26 - 215 טיסות וכ- 38,867 נוסעים.

היום צפויות כ-40 נחיתות נוספות וכ-6250 נוסעים נוחתים נוספים. כמו כן כ-13,000 נוסעים המריאו מנתב״ג, באמצעות חברות התעופה הישראליות.

בנוסף, במהלך מבצע “שאגת הארי”, בין התאריכים 28.2–10.3, נרשמה עליה בתנועת הנוסעים במעברי הגבול היבשתיים: בגין (טאבה), רבין (ערבה), נהר הירדן ואלנבי. דרכם נכנסו לישראל כ 26500 נוסעים ויצאו כ-33000 נוסעים.

בנתב״ג ובמעברי הגבול היבשתיים פועלים סביב השעון, במטרה לאפשר את חזרת הישראלים לישראל בבטחה, ולסייע לנוסעים היוצאים מהמדינה.

רשות שדות התעופה מסרה בהודעה שפרסמה: "תמשיך לעדכן את הציבור בכל מידע רלוונטי ככל שיידרש".

