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מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן

רגעים של תפילה, סעודות חג, שמחה ואווירה מרוממת תועדו בערב ראש השנה במתחם האירוח של מלון זקופנה, הפועל לאורך כל השנה בפולין ומביא זו השנה השלישית את חוויית האירוח שלו לימי ראש השנה בעיר הכיסופים אומן | בין התפילות והסעודות נהנו האורחים מאירוח מוקפד, קולינריה עשירה וזמירות חג בהשתתפות מיטב הזמרים מארה"ב ומישראל | בין האורחים נצפה גם ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין | צפו בגלריה

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מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
מפולין לאוקראינה: תיעוד מערב ר"ה במתחם היוקרתי של מלון זקופנה באומן (צילום: באדיבות המצלם)
אומןאומן ראש השנהמלון זקופנה

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