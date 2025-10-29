"לאריאל שמאי המתוק, דע לך, אתה יושב כעת בכלא, כמו יוסף הצדיק, וכמו שהגמרא מספרת במסכת גיטין (דף נח ע"א), שאחד האמוראים [רבי יהושע בן חנניה] עבר וראה שם ילד בכלא, יפה עיניים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, תואר, ואמר לו מובטחני בו שמורה הוראה בישראל.

כך גם אתה, אם אתה תהיה כעת במצב רוח טוב ותלמד שם, אז אותו אמורא יגיד עליך מובטחני שתהיה מורה הוראה בישראל! כיון שאם אתה נמצא בכלא, ואין מצב רוח, ואתה מתחזק בתורה, אז אתה תהיה כמו אתה אמורא, שראה אותו ואמר לו מובטחני וכו'. גם אתה תהיה מורה הוראה בעזרת ה', שיהיה לך כל טוב יקירי!".