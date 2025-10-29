כיכר השבת
כמו יוסף הצדיק: הגר"י זילברשטיין בדברי חיזוק לאסיר התורה: 'מובטחני שתהיה מורה הוראה בישראל!'

דברי חיזוק מרטיטים שיגר חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', לאסיר 'עטרת שלמה' הנמק על לימודו | בדבריו התבטא הרב לבחור הישיבה: 'אם תלמד שם במצב רוח טוב – מובטחני שתהיה מורה הוראה בישראל' | צפו (חרדים)

אסיר עולם התורה, , תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה' הנודעת, השוהה בימים אלו בכלא הצבאי בעוון לימוד התורה, זוכה לגל של ביקורי חיזוק מרגשים. למסע הרבנים המחזקים הצטרף גם חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן'. הגאון שיגר דברי חיזוק עזים ומרגשים לבחור היקר, אשר מוסר את נפשו על קדושת לימוד התורה כנגד כל הקשיים.
הגר"י זילברשטיין בדבריו לבחור אריאל שמאי (צילום: דבר חמד)

"לאריאל שמאי המתוק, דע לך, אתה יושב כעת בכלא, כמו יוסף הצדיק, וכמו שהגמרא מספרת במסכת גיטין (דף נח ע"א), שאחד האמוראים [רבי יהושע בן חנניה] עבר וראה שם ילד בכלא, יפה עיניים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, תואר, ואמר לו מובטחני בו שמורה הוראה בישראל.

כך גם אתה, אם אתה תהיה כעת במצב רוח טוב ותלמד שם, אז אותו אמורא יגיד עליך מובטחני שתהיה מורה הוראה בישראל! כיון שאם אתה נמצא בכלא, ואין מצב רוח, ואתה מתחזק בתורה, אז אתה תהיה כמו אתה אמורא, שראה אותו ואמר לו מובטחני וכו'. גם אתה תהיה מורה הוראה בעזרת ה', שיהיה לך כל טוב יקירי!".

