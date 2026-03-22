"זו הדרך לידיעה ברורה בהלכה" - מייסד המכון בראיון מקיף

"מאות בוגרים עם תעודות רבנות ודיינות יצאו מהמכון, ורבים מהם משמשים בפועל בהוראה" - הרב יגאל מוניסר, מייסד מכון מל״מ ( צילום: יח"צ )

שמונה עשרה שנה חלפו מאז ישב הרב יגאל מוניסר עם קבוצת אברכים קטנה בבני ברק וביקש לברר שאלה אחת, פשוטה ויסודית: כיצד לומדים תורה בהספקים גדולים, אך באופן שנשאר.

לא לימוד שמאיר בשעתו בלבד, ולאחר זמן מתעמעם. לא לימוד שמעורר התפעלות בשעת העיון, אך בשעת מעשה אינו מונח ביד הלומד. אלא לימוד שנקנה, מתיישב, ונהפך לחלק מדעתו של הלומד. מאז יצאו מן המכון מאות בוגרים עם תעודות רבנות ודיינות, ורבים מהם משמשים בפועל בהוראה, בפסיקה ובמלאכת הקודש. אך סיפורה של מל״מ לא התחיל בהצלחה. הוא התחיל בכאב, ואולי נכון יותר לומר: בכישלון כואב. כאב שרבים מבני התורה מכירים היטב, גם אם אינם רגילים לדבר עליו. "למדתי שלוש שנים - ולא יצאתי עם ידיעה ברורה" הרב יגאל מוניסר אינו מסתיר את הסיפור האישי שלו. "למדתי שלוש שנים הלכות שבת, תשע שעות ביום, בעמל גדול מאוד. השקעתי את כל כוחי. אבל האמת היא שלא יצאתי עם ידיעה מסודרת. לא עם בהירות של מי שיכול לזכור, לסדר ולפסוק כראוי. למעשה, לא הייתי מסוגל להיבחן על כלום." לא היה כאן חסרון ברצון, ולא מיעוט יגיעה. להפך. דווקא מי שעמל באמת, כואב לו יותר כשהוא מגלה שאין בידו קניין ברור. הסוגיה נפתחה, הסברות נאמרו, הדברים הובנו בשעתם - אך לאחר זמן התברר שאין כאן בניין מיושב, אלא ידיעות מפוזרות, חלקים שאינם מצטרפים, וזיכרון שאינו מחזיק. "פעם הייתי אומר בבית בפשטות: זה מותר וזה אסור. אחר כך פתאום הכול נהיה אצלי ספק. מישהו היה אומר סברה, מעיר הערה, וכבר הכול היה מתערער. הבנתי שזה לא סימן טוב." כאן החל הבירור הגדול. לא על כוחו של הלומד, אלא על סדר הלימוד. "הבנתי," הוא אומר, "שהבעיה איננה כמה עמלים, אלא איך עמלים. אפשר ללמוד הרבה מאוד - ובכל זאת להישאר בלי ידיעה מיושבת. למדנו ושכחנו, למדנו ושכחנו." לא חוסר כישרון - אלא חוסר סדר הרב יגאל למד לעומק את סוגיות הש״ס, את דברי חז״ל, את דרך הפוסקים ואת מה שכתבו גדולי הדורות על סדר הלימוד, וגילה יסוד פשוט: אין עיון בלי ידיעה. עיון שאינו נשען על ידיעות רבות, ברורות ומסודרות, עשוי להרשים בשעתו - אך אינו מתקיים. חז״ל קבעו את הסדר: למיגרס והדר למיסבר. תחילה לקנות, אחר כך להעמיק. תחילה להעמיד את היסודות, ורק אחר כך להרחיב, להשוות ולדקדק.

לדבריו, כאן נעוצה נקודת הכאב של רבים: עולם התורה מלא עמל תורה, מלא שאיפות, רצון טוב, שקידה ומסירות - אך פעמים רבות חסרה בו ידיעה מסודרת, יציבה ונשלפת.

וכשאין סדר, גם עמל גדול של שנים רבות עלול להתפזר.

וכשהעמל מתפזר, האדם מתייגע - אך אינו רואה פירות כפי שהיה ראוי.

ואז הלב יודע את האמת, גם אם הפה שותק.

“בשלב מסוים הבנתי שהשיטה שגדלנו עליה איננה בנויה מספיק לידיעה. פעמים רבות היא בנויה על הבנה לשעתה, אך לא על קניין שנשאר.” הוא עוצר לרגע, ומיד מוסיף את יסוד הדברים: “הבנת? עדיין לא עשית כלום. חרשת, זרעת - אבל עדיין לא קצרת. כל זמן שהדבר לא סודר, לא חזר, ולא נקבע - עדיין אינו קניין.”

מקרה, דין, טעם - ולא יותר

מכאן נולדה דרכה של מל״מ. לא כהמצאה חדשה, אלא כהשבת סדר חז״ל למקומו.

“כל מה שאנחנו אומרים,” מדגיש הרב יגאל, “כתוב כבר בדברי חז״ל ובדברי גדולי הפוסקים. אנחנו רק משתדלים ליישם.”

היסוד המרכזי הוא לבנות כל סוגיה בצורה ברורה של מקרה, דין, טעם.

לא ריבוי מלל.

לא אריכות המטשטשת את העיקר.

לא פרטים רבים בלא צורה.

אלא בניין בהיר, שאפשר לזכור, לחזור עליו, ולשלוף אותו.

כל נושא נלמד כמהלך אחד: מן הש״ס, דרך הראשונים, הטור, בית יוסף, השולחן ערוך ועד האחרונים. לא גמרא לחוד והלכה לחוד, אלא מהלך אחד רצוף, שבו הסוגיה מתבררת מן השורש ועד ההכרעה.

הלימוד מסודר בנקודות קצרות, בכותרות ברורות, ובמהלך עקבי, כדי לאפשר חזרות מרובות. כי בלי חזרה - אין ידיעה; ובלי ידיעה - גם העיון אינו עומד כראוי.

והחזרות אינן פרט צדדי, אלא לב הדרך. השאיפה היא להגיע לכך שהדברים יהיו שגורים, מסודרים, נשלפים, עד שהסוגיה נעשית קניין של ממש. לא לימוד שנשאר בספר, אלא תורה שנעשית חלק מן האדם.

“כאן לראשונה ראיתי לימוד עם פירות”

כאשר נוסתה הדרך בפועל - שיעור של אברכים, שלוש שעות בשבוע, עם שעה ביום לחזרה עצמית מסודרת - ניגשו הלומדים למבחן בהלכות שבת, ועברו בהצלחה.

“כאן לראשונה ראיתי לימוד עם פירות,” אומר הרב יגאל. “פתאום ראיתי שאפשר לעמול - ולקצור. אפשר ללמוד - ולדעת, לזכור ולשלוט במה שלומדים גם לאחר שנים.”

אך העיקר לא היה עצם המעבר במבחן, אלא מה שנתגלה ממנו: כאשר הלימוד בנוי נכון, התורה מתחילה להיות קניין של האדם. אין זו עוד הארה חולפת, אלא קניין. אין זו עוד תחושת הבנה בלבד, אלא ידיעה שנשמרת ועומדת.

“כשלומדים בצורה נכונה,” הוא אומר, “העמל עצמו משתנה. גם שמחת התורה משתנה. ואולי יותר מזה - גם הסייעתא דשמיא משתנה. כאשר עמלים בדרך ישרה, התורה נקנית.”

האברך מפוניבז׳ שהוכיח מה אפשר להשיג

בשלב מסוים פנה אליו אברך חשוב שלמד בכולל פוניבז׳. בן שלושים ושתיים היה אז. ירא שמים, רציני, עמֵל. אך הוא הרגיש שאף על פי שהוא משקיע שעות רבות מאוד בלימוד, אין לו עדיין סיפוק של ידיעה מסודרת. הסוגיות אינן מתייצבות, הזיכרון אינו יציב, והעמל הגדול אינו נאסף לבניין ברור.

כשהגיע למכון, הוא פקפק מאוד בדרך. שוב ושוב טען שלא שייך לדעת ולהבין בזמן קצר כל כך הרבה סוגיות ושיטות. אבל הוא קיבל הדרכה אישית, והחל להתקדם במסלול דיינות. באותם ימים היה צורך לעבור תחילה מבחן משמעותי ברבנות הראשית. הוא התחיל בהלכות נדה, ניגש - והצליח.

בראותו כך, החל ללמוד במקביל גם דיינות בסדר א׳ וב׳, והוראה בסדר ג׳. מבחן אחר מבחן, שלב אחר שלב, הלך והתקדם. לא בבהלה, לא בתחבולות, אלא בעקביות, בסדר ובהדרכה.

וכך, בתוך חמש וחצי שנים, סיים בהצלחה יורה יורה וידין ידין, וזכה לעמל תורה אמיתי ולקניינים עצומים בתורה הקדושה. זהו אינו סיפור שנועד להפליא. זהו סיפור שנועד ללמד. כאשר העמל נאסף כראוי, האדם מגלה שלא חסרו לו כוחות - חסר לו סדר.

“אין יחס נכון בין העמל לתוצאות”

אחד המשפטים שהרב יגאל חוזר עליהם הוא: “אין יחס נכון בין העמל לתוצאות.”

אברכים רציניים, יראי שמים, שנתנו שנים רבות מחייהם לתורה - ורק מאוחר מגלים כמה אפשר היה לקנות אילו נבנה הלימוד מלכתחילה בדרך ישרה.

“כולם אומרים לי: ‘איך עברו השנים. כמה הרבה יותר יכולתי לדעת אילו הייתי לומד נכון.’”

יש בדבריו משפט חד מאוד: “הבנתי - עדיין לא קניתי.”

הבנה שלא סודרה, לא חזרה, ולא נקבעה - עדיין איננה קניין.

וזהו ההבדל בין התרשמות מן הסוגיה לבין בעלות עליה.

בין לטעום מן התורה - לבין שהתורה תהיה מונחת בליבו ובכליותיו של הלומד.

מבני ברק - לכל הארץ

מן השיעור הראשון בבני ברק צמח מכון מל״מ למסגרת רחבה של שיעורים ומסלולים. בירושלים, אשקלון, צפת, פתח תקווה, וקריית גת, פעלו מסגרות שונות, וכיום מתקיימים שני סניפים מרכזיים בירושלים ובבני ברק, בימים קבועים ובנושאים שונים: רבנות, דיינות, אבן העזר וטוען רבני.

אולם בעיני הרב יגאל, העיקר הוא דבר אחד: שהלומד ממצה את זמנו ואת כוחותיו בקניין תורה אמיתי, וזוכה לשמחת קניין התורה ולקדושתה.

לא רק עם תחושת התרוממות.

לא רק עם רושם שהיה שיעור טוב.

אלא עם ידיעה ממשית, מסודרת, שניתן לבנות עליה עוד קומה ועוד קומה, עד שזוכה לבניין של תלמיד חכם.

“יש מאות בוגרים,” הוא אומר בפשטות. “מאות שקיבלו תעודות. ורבים מהם הגיעו למעלת מורה הוראה ופסיקת הלכה בפועל.” אין כאן הבטחות, אלא מציאות שנבחנה בשנים רבות.

לא לסיים - לדעת

זהו משפט המפתח של כל המהלך: לא לסיים - לדעת.

לדברי הרב יגאל, בתוך תשע שנות למידה נכונה אפשר לדעת את ארבעת חלקי השולחן ערוך, עם הטור ובית יוסף, באופן שניתן להיבחן עליו ולפסוק ממנו הלכה למעשה - אם לומדים בדרך של חז״ל, בדרך שאינה מפזרת אלא בונה.

גם מסגרת מצומצמת יחסית של שעות, כאשר היא בנויה נכון ומלווה בחזרה עקבית, עשויה להוליד תוצאות גדולות מאוד. לא מפני שיש כאן קיצור דרך, אלא מפני שיש כאן דרך ישרה.

לא ההספק הוא העיקר, אלא קניין.

לא מעבר על סוגיות, אלא ידיעה מיושבת.

לא התרשמות, אלא שליטה.

פרויקט חדש: טור, בית יוסף ושולחן ערוך המבואר

בשנים האחרונות שוקד המכון גם על פרויקט רחב היקף: הוצאת טור, בית יוסף ושולחן ערוך המבואר, בנוי בדרך שיטתית ובהירה.

המגמה היא להעמיד לפני הלומד את יסודות הסוגיה מן הגמרא והראשונים ועד האחרונים, בסדר קצר ברור ונגיש, כדי שיוכל לראות תמונה שלמה ולא לעמוד מול פיזור של פרטים.

עיקר השאיפה איננו להוסיף עוד ספר למדף, אלא להעמיד כלי של קניין אמיתי. כלי שיסייע ללומד לדעת, לזכור, להשוות, ולהתקדם מתוך בהירות. באופן מלא, רחב, ועם כל היסודות הנצרכים ללומד המבקש לקנות את התורה באמת.

“אין דבר יקר יותר מן הזמן”

בסיום השיחה ביקשנו מהרב יגאל מסר לציבור הלומדים היקר.

“חבל על השנים. אין דבר יקר יותר מן הזמן. כל שנייה שעוברת בלי קניין אמיתי - היא אבידה. מי שרוצה לגדול באמת, צריך לדעת איך ללמוד בדרך שמביאה לסיפוק ולמיצוי הכשרונות והזמן בעמל וידיעת התורה.

אין זה מסר של פרסומת. זהו מסר של אחריות.

אחריות על השנים.

אחריות על הכוחות.

אחריות על עמל התורה.

אפשר להמשיך עוד שנים בתחושה של לימוד בלי מנוחת הדעת ובלי תלמודו בידו.

ואפשר לבחור בדרך אחרת: בהירות, סדר, חזרה, שליטה, קניין.

לא עוד עמל המתפזר לרוח.

לא עוד ידיעות שאינן עומדות במבחן הזמן.

אלא תורה הנלמדת בשיטת חז"ל הקדושים:

ידיעה. קניין, עמקות.

זו הדרך לעיון אמיתי, ולזיכרון אמיתי, וסיפוק עצום בלימוד התורה.