השטריימל שהושמד על הבמה וילד הפלא שהתחתן במזל טוב

ילד הפלא לשעבר נתנאל מנת שהתחתן בסוף השבוע באולמי 'כתר הרימון', בשיר מיוחד: "בית של תורה".

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הזמרים החב"דיים שמחה פרידמן וברק גרוסברג בביצוע מיוחש לניגון החב"די, בחתונת נכדתו של הרב יוסף שמואל גערליצקי שליח חב"ד בתל אביב.

- צילום: רונן שטלצר | צילום: צילום: רונן שטלצר 10 10 0:00 / 0:46

המוזיקאים קובי ברומר וארהל'ה נחשוני ביום הולדת בהפתעה לגיטריסט גבריאל יפרח, במהלך אירוע חתונה.

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הזמרים שוקי סלומון ויענקי היל והקלידן יצחק ויינשטיין, משמחים את הילד החולה חננאל קנתן מבני ברק.

- הפקה: עמוס לוי | צילום: הפקה: עמוס לוי 10 10 0:00 / 2:29

כזה עוד לא ראיתם! הזמר ליפא שמלצר טובל את השטריימל והבעקיטשע שלו בציור שצייר על הבמה, במהלך מופע השקת האלבום של שמוליק קליין ב'בנייני האומה' בירושלים.

- צילום: אליה דיין | צילום: צילום: אליה דיין 10 10 0:00 / 1:00

הזמר איצי אקרמן בצילומי קליפ לשיר חדש: "אתה מיוחד", יחד עם תלמידי ישיבת 'אורייתא'.

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המוזיקאי רפי ביטון מנצח ביד רמה על חברי להקת 'קולות מן השמים', במופע של 'עזר מציון' לזכרו של איש החסד מוטי זיסר ז"ל, באולם 'סמולארש' באוניברסיטת תל אביב.

- צילום: יומי דז'לובסקי | צילום: צילום: יומי דז'לובסקי 10 10 0:00 / 0:18

בכירי תעשיית המוזיקה בשירה מרגשת לשיר: "השיבנו" של הזמר חנן בן ארי בחופת הזמר שימי וייס, חדי עין יבחינו בזמר חיים ציפל מציג את האירוע בשיחת וידאו לחנן בן ארי.

- צילום: מני כהן | צילום: צילום: מני כהן 10 10 0:00 / 0:30

הזמר הרשי אייזנבך שנתקע השבוע בפקקים בדרכו לחתונה, בעקבות הפגנות 'הפלג הירושלמי' על מעצר בחורי הישבות בכל הצבאי - השלים את שירי החופה שהחתן והכלה ביקשו, בזיץ מיוחד בסיום החתונה.

- צילום: א.צ. | צילום: צילום: א.צ. 10 10 0:00 / 1:31

הזמרים מוטי ויזל ושמוליק סוכות והקלידן נחמן רוזנברג וחברי מקהלת 'נשמה', בשירה מרגשת בשבע ברכות לזמר שימי וייס, שערכו הנגידים יוסי בייניש ושלומי הלר ב'בית הברכה' בגוש עציון.

- צילום: צביקה גרין. הפקה: אייזק גפן. | צילום: צילום: צביקה גרין. הפקה: אייזק גפן. 10 10 0:00 / 1:29

הזמר יניב בן משיח שערך מופע בהפרדה באמפי קיסריה, אירח על הבמה את הזמר משה פרץ - השניים ביצעו יחד עם הקהל את הלהיט שלהם: "ואחרי ככלות הכל".

- צילום: מאיר דהן | צילום: צילום: מאיר דהן 10 10 0:00 / 1:26

הזמר מידד טסה בביצוע מיוחד לשירו: "בן של מלך", בעלייה לתורה לרגל הבר מצווה לבנו איש העסקים מאור מלול בהרצליה, במעמד הרב שמעון אסייג מרבני עפולה.

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הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית - "ביט על הפרשה".

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הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה

מי הבהיל את פיני איינהורן והאירועים שלא תרצו לפספס זינגער | 30.05.26