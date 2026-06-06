השטריימל שהושמד על הבמה וילד הפלא שהתחתן במזל טוב

ילד הפלא לשעבר נתנאל מנת שהתחתן בסוף השבוע באולמי 'כתר הרימון', בשיר מיוחד: "בית של תורה".
הזמרים החב"דיים שמחה פרידמן וברק גרוסברג בביצוע מיוחש לניגון החב"די, בחתונת נכדתו של הרב יוסף שמואל גערליצקי שליח חב"ד בתל אביב.
המוזיקאים קובי ברומר וארהל'ה נחשוני ביום הולדת בהפתעה לגיטריסט גבריאל יפרח, במהלך אירוע חתונה.
הזמרים שוקי סלומון ויענקי היל והקלידן יצחק ויינשטיין, משמחים את הילד החולה חננאל קנתן מבני ברק.
כזה עוד לא ראיתם! הזמר ליפא שמלצר טובל את השטריימל והבעקיטשע שלו בציור שצייר על הבמה, במהלך מופע השקת האלבום של שמוליק קליין ב'בנייני האומה' בירושלים.
הזמר איצי אקרמן בצילומי קליפ לשיר חדש: "אתה מיוחד", יחד עם תלמידי ישיבת 'אורייתא'.
המוזיקאי רפי ביטון מנצח ביד רמה על חברי להקת 'קולות מן השמים', במופע של 'עזר מציון' לזכרו של איש החסד מוטי זיסר ז"ל, באולם 'סמולארש' באוניברסיטת תל אביב.
בכירי תעשיית המוזיקה בשירה מרגשת לשיר: "השיבנו" של הזמר חנן בן ארי בחופת הזמר שימי וייס, חדי עין יבחינו בזמר חיים ציפל מציג את האירוע בשיחת וידאו לחנן בן ארי.
הזמר הרשי אייזנבך שנתקע השבוע בפקקים בדרכו לחתונה, בעקבות הפגנות 'הפלג הירושלמי' על מעצר בחורי הישבות בכל הצבאי - השלים את שירי החופה שהחתן והכלה ביקשו, בזיץ מיוחד בסיום החתונה.
הזמרים מוטי ויזל ושמוליק סוכות והקלידן נחמן רוזנברג וחברי מקהלת 'נשמה', בשירה מרגשת בשבע ברכות לזמר שימי וייס, שערכו הנגידים יוסי בייניש ושלומי הלר ב'בית הברכה' בגוש עציון.
הזמר יניב בן משיח שערך מופע בהפרדה באמפי קיסריה, אירח על הבמה את הזמר משה פרץ - השניים ביצעו יחד עם הקהל את הלהיט שלהם: "ואחרי ככלות הכל".
הזמר מידד טסה בביצוע מיוחד לשירו: "בן של מלך", בעלייה לתורה לרגל הבר מצווה לבנו איש העסקים מאור מלול בהרצליה, במעמד הרב שמעון אסייג מרבני עפולה.
הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית - "ביט על הפרשה".
הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה
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