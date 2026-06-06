כיכר השבת
"זינגער בכיכר"

השטריימל שהושמד על הבמה וילד הפלא שהתחתן במזל טוב

'זינגער בכיכר': כל הנייעס החמים של המוזיקה היהודית במקום אחד. תיעודים חמים ממיטב אירועי השבוע של הזמרים והמוזיקאים ברחבי העולם היהודי (זינגער)

ילד הפלא לשעבר נתנאל מנת שהתחתן בסוף השבוע באולמי 'כתר הרימון', בשיר מיוחד: "בית של תורה".

הזמרים החב"דיים שמחה פרידמן וברק גרוסברג בביצוע מיוחש לניגון החב"די, בחתונת נכדתו של הרב יוסף שמואל גערליצקי שליח חב"ד בתל אביב.

| צילום: צילום: רונן שטלצר

המוזיקאים קובי ברומר וארהל'ה נחשוני ביום הולדת בהפתעה לגיטריסט גבריאל יפרח, במהלך אירוע חתונה.

הזמרים שוקי סלומון ויענקי היל והקלידן יצחק ויינשטיין, משמחים את הילד החולה חננאל קנתן מבני ברק.

| צילום: הפקה: עמוס לוי

כזה עוד לא ראיתם! הזמר ליפא שמלצר טובל את השטריימל והבעקיטשע שלו בציור שצייר על הבמה, במהלך מופע השקת האלבום של שמוליק קליין ב'בנייני האומה' בירושלים.

| צילום: צילום: אליה דיין

הזמר איצי אקרמן בצילומי קליפ לשיר חדש: "אתה מיוחד", יחד עם תלמידי ישיבת 'אורייתא'.

המוזיקאי רפי ביטון מנצח ביד רמה על חברי להקת 'קולות מן השמים', במופע של 'עזר מציון' לזכרו של איש החסד מוטי זיסר ז"ל, באולם 'סמולארש' באוניברסיטת תל אביב.

| צילום: צילום: יומי דז'לובסקי

בכירי תעשיית המוזיקה בשירה מרגשת לשיר: "השיבנו" של הזמר חנן בן ארי בחופת הזמר שימי וייס, חדי עין יבחינו בזמר חיים ציפל מציג את האירוע בשיחת וידאו לחנן בן ארי.

| צילום: צילום: מני כהן

הזמר הרשי אייזנבך שנתקע השבוע בפקקים בדרכו לחתונה, בעקבות הפגנות 'הפלג הירושלמי' על מעצר בחורי הישבות בכל הצבאי - השלים את שירי החופה שהחתן והכלה ביקשו, בזיץ מיוחד בסיום החתונה.

| צילום: צילום: א.צ.

הזמרים מוטי ויזל ושמוליק סוכות והקלידן נחמן רוזנברג וחברי מקהלת 'נשמה', בשירה מרגשת בשבע ברכות לזמר שימי וייס, שערכו הנגידים יוסי בייניש ושלומי הלר ב'בית הברכה' בגוש עציון.

| צילום: צילום: צביקה גרין. הפקה: אייזק גפן.

הזמר יניב בן משיח שערך מופע בהפרדה באמפי קיסריה, אירח על הבמה את הזמר משה פרץ - השניים ביצעו יחד עם הקהל את הלהיט שלהם: "ואחרי ככלות הכל".

| צילום: צילום: מאיר דהן

הזמר מידד טסה בביצוע מיוחד לשירו: "בן של מלך", בעלייה לתורה לרגל הבר מצווה לבנו איש העסקים מאור מלול בהרצליה, במעמד הרב שמעון אסייג מרבני עפולה.

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית - "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפראיציק אוחנה

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