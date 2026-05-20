כיכר השבת
שילוב טעמים נדיר

אל תכינו שום דבר לשבועות לפני שתראו את הפבלובה הזו

המרנג השוקולדי הזה עומד לחסל את רשימת הקינוחים לשבועות. הוא משלב את המרירות העמוקה של הקקאו עם חמיצות משכרת של דובדבנים ושכבות של קצפת עננית, כזה שלא משאיר לאורחים שלכם ברירה אלא לבקש את המתכון מיד. זה הקינוח שיסגור את החג בסטייל הכי גבוה שיש, וייקח לכם הרבה פחות זמן ממה שנראה על השולחן (אוכל ומתכונים)

פבלובה מושלמת בשבועות שלא נופלת במקרר (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות1
זמן הכנה120 דק'
רמת קושיבינוני
חלבי

מצרכים

    למרנג השוקולד:

    • 6 חלבונים מביצים L
    • קורט מלח
    • 335 גרם (כוס ו-2/3) סוכר לבן
    • 1 כפית חומץ בן יין לבן
    • 75 גרם שוקולד מריר (60%-70% מוצקי קקאו), מגורד דק
    • 20 גרם (כ-2 כפות גדושות) אבקת קקאו

    לדובדבנים השיכורים:

    • 600 גרם דובדבנים טריים (מגולענים)
    • 3 כפות סוכר לבן
    • 5-6 כפות ליקר דובדבנים

    לקצפת:

    • 500 מ"ל שמנת מתוקה להקצפה (לפחות 38%)

    הוראות הכנה

    המרנג: מחממים תנור ל-150 מעלות. מרפדים תבנית אפייה גדולה בנייר אפייה.

    מקציפים את החלבונים עם קורט מלח עד לקבלת קצף יציב. מוסיפים את הסוכר בהדרגה, כף אחת בכל פעם, וממשיכים להקציף עד לקבלת מרנג מבריק וקשיח מאוד.

    מקפלים פנימה בעדינות את הקקאו, החומץ והשוקולד המגורד בעזרת מרית.

    מעבירים תלוליות מרנג לתבנית ומעצבים לצורת עיגול (כ-25 ס"מ קוטר). יוצרים שקע קטן במרכז ומרימים מעט את הדפנות עם מזלג ליצירת מראה כפרי ומסולסל.

    מכניסים לתנור, ומנמיכים מיד את החום ל-140 מעלות. אופים במשך שעה.

    הסוד הגדול: מכבים את התנור ומשאירים את המרנג בפנים עד שהוא מתקרר לחלוטין (מומלץ להשאיר בתנור סגור לכל הלילה).

    הדובדבנים: בקערה, מערבבים את הדובדבנים, הסוכר והליקר. מכסים ומניחים להם לנוח כמה שעות (או לילה במקרר) כדי לספוג את הטעמים.

    הרכבה: מקציפים את השמנת לקצפת יציבה, ומוסיפים לה 3-4 כפות מהנוזלים שנשארו בקערת הדובדבנים.

    מניחים את המרנג על צלחת הגשה נאה, מורחים מעל שכבה עבה ונדיבה של קצפת, ומסדרים מעל את הדובדבנים (מסוננים מהנוזלים).

    טיפ: למראה מושלם באמת - פזרו מעט שוקולד מגורד נוסף מעל הכל לפני ההגשה. החג הזה הולך להיות מתוק במיוחד!

    חג שבועות שמח!

    בתאבון!

