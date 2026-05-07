10 דקות וזה שלכם: קינוח כוסות לוטוס ומסקרפונה שגורף מחמאות

לקרם:

500 מ"ל שמנת מתוקה

150 גרם גבינת מסקרפונה

60 גרם אבקת סוכר

1 כף גדושה ממרח לוטוס ביסקוף

לבסיס:

עוגיות לוטוס ביסקוף

אספרסו

לטופ:

ממרח לוטוס ביסקוף קראנץ׳

עוגיות סנדוויץ לוטוס ביסקוף

אופן ההכנה:

1. הקרם:

מניחים בקערת המיקסר את השמנת המתוקה, המסקרפונה, אבקת הסוכר וממרח הלוטוס. מקציפים בעוצמה בינונית כ-4 דקות.

שימו לב לטיפ של אושרית: אנחנו לא מחפשים קצפת יציבה לזילוף, אלא מרקם קרמי ועשיר שנמס בפה, לכן אל תקציפו יותר מדי.

2. הבסיס:

טובלים במהירות עוגיות לוטוס באספרסו ומניחים בתחתית הכוסות (בין עוגיה ל-3 עוגיות, תלוי כמה אתם אוהבים את טעם הקפה ומה גודל הכוס).

3. ההרכבה:

מזלפים את הקרם מעל העוגיות עד לגובה של קצת מעל 3/4 הכוס. מכניסים למקרר לחצי שעה להתייצבות.

4. הפיניש:

ממיסים מעט את ממרח הלוטוס קראנץ' (כמה שניות במיקרוגל) ומוזגים שכבה דקה מעל הקרם. מחזירים למקרר. ממש לפני ההגשה, נועצים עוגיית סנדוויץ' לוטוס מעל הכל.

בתאבון וחג שבועות שמח!!

