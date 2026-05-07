10 דקות וזה שלכם: קינוח כוסות לוטוס ומסקרפונה שגורף מחמאות

יש משהו בשילוב בין המרירות של האספרסו למתיקות הקרמלית של הלוטוס שפשוט עובד בכל פעם מחדש. בתוכנית "מבשלים בכיכר", אושרית אברגיל לוקחת את החיבור הזה צעד אחד קדימה עם קרם מסקרפונה עשיר במרקם קטיפתי, שמתיישב בול על עוגיות ספוגות בקפה. זה קינוח שמכינים בכמה דקות, בלי להפעיל תנור, והוא נראה כאילו יצא מויטרינה של קונדיטוריה. אם אתם מחפשים את הביס המושלם לסגור איתו את סעודת החג - זה בדיוק זה (אוכל ומתכונים)

לקרם:

  • 500 מ"ל שמנת מתוקה
  • 150 גרם גבינת מסקרפונה
  • 60 גרם אבקת סוכר
  • 1 כף גדושה ממרח לוטוס ביסקוף

לבסיס:

  • עוגיות לוטוס ביסקוף
  • אספרסו

לטופ:

  • ממרח לוטוס ביסקוף קראנץ׳
  • עוגיות סנדוויץ לוטוס ביסקוף

אופן ההכנה:

1. הקרם:

מניחים בקערת המיקסר את השמנת המתוקה, המסקרפונה, אבקת הסוכר וממרח הלוטוס. מקציפים בעוצמה בינונית כ-4 דקות.

שימו לב לטיפ של אושרית: אנחנו לא מחפשים קצפת יציבה לזילוף, אלא מרקם קרמי ועשיר שנמס בפה, לכן אל תקציפו יותר מדי.

2. הבסיס:

טובלים במהירות עוגיות לוטוס באספרסו ומניחים בתחתית הכוסות (בין עוגיה ל-3 עוגיות, תלוי כמה אתם אוהבים את טעם הקפה ומה גודל הכוס).

3. ההרכבה:

מזלפים את הקרם מעל העוגיות עד לגובה של קצת מעל 3/4 הכוס. מכניסים למקרר לחצי שעה להתייצבות.

4. הפיניש:

ממיסים מעט את ממרח הלוטוס קראנץ' (כמה שניות במיקרוגל) ומוזגים שכבה דקה מעל הקרם. מחזירים למקרר. ממש לפני ההגשה, נועצים עוגיית סנדוויץ' לוטוס מעל הכל.

