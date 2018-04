תמונה שהעלתה לרשת הטוויטר קייטי מוניק, סופרת מקארדיף, ויילס, ובה הציגה את ה"אוצרות" שמצאה בכיס מעילו של בנה, הפכה לוויראלית ברשת וסחטה אלפי תגובות מהורים שהתלהבו מהעובדה שגם בדור האונליין בו ילדים רבים מסביב לעולם מנותקים מהעולם הפיזי - יש עדיין ילדים שחיים את ההווה המעשי.

מוניק סיפרה כי התכוונה לכבס את המעיל של בנה, ואז מצאה בו "אוסף של מזכרות". האם רוקנה את הכיס על השולחן, צילמה את המראות והעלתה לטוויטר, שם זכתה לתגובות רבות.

Found in the pockets of the 4 yr-old's winter coat before washing. #lucky #spring pic.twitter.com/Q71MYwcI2A