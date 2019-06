מסוק התרסק הערב (שני) על גג בניין בשדרה השביעית במרכז מנהטן שבניו יורק. נסיבות התאונה בחקירה, אך ככל הנראה, מדובר במסוק שביצע נחיתת חירום.

כוחות הכיבוי והמשטרה המקומיים נמצאים במקום, ועל פי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים, במקום לפחות הרוג אחד. לא ברור אם יש עוד נפגעים.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH