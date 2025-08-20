נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם היום (רביעי) הודעה ברשת X ובה קרא פעם נוספת לבלום את המתקפה שישראל מתכננת על רצועת עזה והעיר עזה.

מקרון ציין כי שוחח זה עתה עם מלך ירדן עבדאללה השני ועם נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי, והדגיש כי שלושתם שותפים לחשש שמבצע צבאי רחב עלול להסתיים באסון כבד לשני העמים ולהכניס את האזור כולו למעגל מלחמות אינסופי.

"המתקפה הצבאית על עזה שישראל מכינה עלולה להוביל רק לאסון של ממש לשני העמים ותגרור את האזור למלחמה מתמדת", כתב הנשיא הצרפתי.

לדברי נשיא צרפת, "רק התהליך הבא יוכל לסיים את המלחמה הזו:

כינון הפסקת אש קבועה בעזה.

שחרור כל בני הערובה.

אספקה מסיבית של סיוע הומניטרי לתושבי עזה.

פירוק חמאס מנשקו וחיזוק הרשות הפלסטינית בעזה.

כדי להביא לתהליך הזה, מקרון אומר שהדרך היחידה היא "יישום משימת ייצוב בינלאומית עבור עזה, לפעול לקראת פתרון פוליטי העונה על שאיפות שני העמים, הישראלי והפלסטיני".

הנשיא לא פירט בדבריו באיזה אופן קיום התהליכים הללו יביא לשחרור החטופים.

נשיא צרפת חזר על הודעתו לפיה בחודש ספטמבר תתקיים בניו יורק ועידה בראשות צרפת וערב הסעודית שתעסוק בקידום פתרון שתי המדינות. "זו הדרך האמינה היחידה עבור משפחות החטופים, עבור הישראלים ועבור הפלסטינים," כתב, וסיכם בקריאה: "לא למלחמה, כן לשלום וביטחון לכולם."

כזכור, הנשיא הצרפתי הודיע לאחרונה כי יכיר במדינת פלסטין במהלך עצרת האו"ם שתתקיים בספטמבר הקרוב.

השבוע זעם נתניהו על התנהלותו של מקרון מול ישראל, ושלח לו מכתב אישי בו כתב בין היתר כי התנהלותו מחזקת את האנטישמיות בצרפת: ״הקריאה שלך למדינה פלשתינית יוצקת דלק על האש האנטישמית. זו לא דיפלומטיה, זו כניעה. זה מתגמל את הטרור של חמאס, מחזק את הסירוב שלהם לשחרר את החטופים, מעודד את מי שמאיים על יהודי צרפת ומחזק את שנאת היהודים שפוקדת את הרחובות שלכם״, כתב נתניהו.