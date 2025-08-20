זה רק נראה כמו יום | כדור אש אדיר האיר את שמי הלילה של יפן

תושבים בדרום מערב יפן הופתעו הלילה למראה עצם מואר שחצה את השמים ונראה ככדור אש.

עדויות רבות זרמו במיוחד ממחוזות קגושימה ומיאזאקי, שם דיווחו אנשים ברשתות החברתיות כי בסביבות השעה 23:00 הבחינו באור חזק במיוחד שנע במהירות לעבר הקרקע.

במצלמות האבטחה של שדות התעופה בקגושימה, פוקואוקה ומצויאמה נקלטה התופעה בשעה 23:08, כשהיא נראית כלפיד בוהק החודר את החשיכה.

מנהל מוזיאון החלל בסאטסומאסנדאי שבמחוז קגושימה, מאדה טושיהיסה, הסביר כי מדובר בתופעה מוכרת הקרויה "כדור אש" ‐ מטאור גדול במיוחד הנוצר כאשר גרגרי אבק קוסמיים או שברי אסטרואידים חודרים לאטמוספירה ונשרפים. לדבריו, האור היה עז עד כדי כך שייתכן שהאיר את השמים כאילו היה יום. עוד הוסיף כי ייתכן שחלקים מהמטאור שרדו את הכניסה ונפלו לים כפרגמנטים.