אחד האנשים הכי צמודים וקרובים לראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא ראש הסגל שלו, צחי ברוורמן, שצפוי לקבל ג'וב יוקרתי ביותר אחרי החגים ולאחר שיתקבל אישור ממשלה.

על פי הדיווח בישראל היום, ברוורמן שצמוד לראש הממשלה כבר שנים רבות, יחליף את סגנית השרה לשעבר מטעם הליכוד ציפי חוטובלי ויכהן כשגריר ישראל בלונדון.

השגרירה הנוכחית חוטובלי, תסיים את כהונתה הארוכה בבירת הממלכה המאוחדת אחרי החגים, ואז צפוי ברוורמן להחליף אותה וחוטובלי תחזור ארצה עם משפחתה, אחרי חמש שנים.

המינוי עדיין לא סופי, שכן הוא צריך לעבור את אישור הממשלה, שכמובן צפויה לאשר, וזאת מכיוון שנתניהו כבר קיבל את ההחלטה.

על פי הדיווח, מי שצפוי להחליף את ברוורמן - שמקורב מאוד גם לאשת ראש הממשלה - בתפקיד ראש הסגל, הם דוד שרן ונבו כץ, גם שני אנשים שנחשבים מקורבים ביותר לנתניהו.