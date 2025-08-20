ראש ממשלת אוסטרליה הגיב היום (רביעי) למתקפה החריגה של נתניהו עליו, כאשר בדבריו כינה אותו בין היתר כ"חלש".

אנתוני אלבניזי הבהיר שהוא לא נפגע מהדברים. "אני לא לוקח את הדברים האלה באופן אישי, אני מתקשר עם אנשים בצורה דיפלומטית. היו לו דברים דומים לומר על מנהיגים אחרים".

לפי פרשנים, מדובר בניסיון להוריד את גובה הלהבות בין קנברה לירושלים, לאחר מתיחות קשה בין המדינות ברקע המלחמה באוקראינה.

שר הפנים של אוסטרליה שב ותקף את ישראל בציניות אתמול, ואמר כי "עוצמה לא נמדדת בכמה אנשים אפשר לפוצץ או כמה ילדים אפשר להשאיר רעבים".

זה רק נראה כמו יום | כדור אש אדיר האיר את שמי הלילה של יפן ישראל גראדווהל | 12:37

"ניתן למדוד עוצמה בצורה טובה הרבה יותר לפי מה שעשה ראש הממשלה אנתוני אלבניזי, כלומר כאשר יש החלטה שאנחנו יודעים שישראל לא תאהב, הוא פונה ישר לבנימין נתניהו."

כזכור, אמש (שלישי) תקף ראש הממשלה בנימין נתניהו בחריפות רבה את ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי, ברקע סירובה של אוסטרליה להכניס את ח"כ שמחה רוטמן לשטחה וברקע התגובה של אוסטרליה לביטול אשרות השהייה לנציגיהם ברשות הפלסטינית על ידי ישראל.

בחשבון ה-X הרשמי של ראש ממשלת ישראל, נמסר מנתניהו: "ההיסטוריה תזכור את אלבניז בזכות מה שהוא: פוליטיקאי חלש, שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה".