יחסים מתוחים מתמיד

נתניהו כינה את רה"מ האוסטרלי 'פוליטיקאי חלש', כך הוא הגיב היום

ראש ממשלת אוסטרליה הגיב היום למתקפה החריפה של ראש הממשלה נתניהו בה קרא לו "חלש", לאחר שבין היתר מנעה אוסטרליה את כניסתו של חבר הכנסת רוטמן | זה מה שענה רה"מ האוסטרלי לנתניהו (בעולם) 

אנתוני אלבניזי (מתוך סרטון של מפלגת הלייבור באוסטרליה)

ראש ממשלת אוסטרליה הגיב היום (רביעי) למתקפה החריגה של עליו, כאשר בדבריו כינה אותו בין היתר כ"חלש".

אנתוני אלבניזי הבהיר שהוא לא נפגע מהדברים. "אני לא לוקח את הדברים האלה באופן אישי, אני מתקשר עם אנשים בצורה דיפלומטית. היו לו דברים דומים לומר על מנהיגים אחרים".

לפי פרשנים, מדובר בניסיון להוריד את גובה הלהבות בין קנברה לירושלים, לאחר מתיחות קשה בין המדינות ברקע המלחמה באוקראינה.

שר הפנים של אוסטרליה שב ותקף את ישראל בציניות אתמול, ואמר כי "עוצמה לא נמדדת בכמה אנשים אפשר לפוצץ או כמה ילדים אפשר להשאיר רעבים".

"ניתן למדוד עוצמה בצורה טובה הרבה יותר לפי מה שעשה ראש הממשלה אנתוני אלבניזי, כלומר כאשר יש החלטה שאנחנו יודעים שישראל לא תאהב, הוא פונה ישר לבנימין נתניהו."

כזכור, אמש (שלישי) תקף ראש הממשלה בנימין נתניהו בחריפות רבה את אנתוני אלבניזי, ברקע סירובה של אוסטרליה להכניס את ח"כ שמחה רוטמן לשטחה וברקע התגובה של אוסטרליה לביטול אשרות השהייה לנציגיהם ברשות הפלסטינית על ידי ישראל.

בחשבון ה-X הרשמי של ראש ממשלת ישראל, נמסר מנתניהו: "ההיסטוריה תזכור את אלבניז בזכות מה שהוא: פוליטיקאי חלש, שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה".

