משרד החוץ הבריטי שיגר הערב (רביעי) גינוי חריף לישראל באמצעות הודעה רשמית של שר החוץ הבריטי דיוויד לאמי.

בהודעה מטעמו של לאמי נכתב כי "בריטניה מגנה את החלטת ועדת התכנון העליונה של ישראל היום לאשר את תוכנית ההתנחלות E1."

הדיפלומט הבריטי הסביר ש"אם ייושם, הדבר יחלק מדינה פלסטינית לשניים, יסמן הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ויפגע באופן אנוש בפתרון שתי המדינות. ממשלת ישראל חייבת לבטל את ההחלטה הזו", נכתב בהודעה.

כפי שסוקר כאן ב'כיכר השבת', משמעות ההחלטה בהקמת שכונת E1 היא שלא יתקיים רצף של מדינה פלסטינית עתידית בין צפון שטחי יהודה ושומרון לדרומם.

פרשנים שדייקו בדבריו של שר החוץ הבריטי, אמרו כי הלשון נועדה להבהיר שהמהלך לא ימנע הקמת מדינה פלסטינית, כפי שאמר סמוטריץ' כי הוא "קובר את רעיון המדינה הפלסטינית", אלא שלא יהיה "רצף" במדינה העתידית שלדבריו אכן תקום.

ההצהרה הגיעה בעקבות החלטה רשמית וסופית של וועדת התכנון והבנייה היום לאשר את הקמת שכונת E1.

ההערכה היא שישראל נוקטת בצעד כעונש למערב על ההכרה במדינת פלסטין הדמיונית, ומסע הדה-לגיטימציה שעוברת ישראל בחודשים האחרונים.