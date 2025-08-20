כיכר השבת
קוברים את פלסטין

ממה הם כל כך חוששים? הגינוי של בריטניה הערב ל- E1 - וההסבר לפאניקה

בריטניה שיגרה הערב באמצעות שר החוץ הבריטי גינוי חריף לתוכנית הישראלית להקמת שכונת E1 בסמוך לעיר מעלה אדומים | בריטניה מיהרה להגיב הערב להחלטה הרשמית להקמת השכונה, לאחר אישור רשמי בוועדת התכנון והבנייה (מדיני)

שר החוץ הבריטי דיוויד לאמי (צילום: שאטרסטוק)

משרד החוץ הבריטי שיגר הערב (רביעי) גינוי חריף לישראל באמצעות הודעה רשמית של שר החוץ הבריטי דיוויד לאמי.

בהודעה מטעמו של לאמי נכתב כי "בריטניה מגנה את החלטת ועדת התכנון העליונה של ישראל היום לאשר את תוכנית ההתנחלות E1."

הדיפלומט הבריטי הסביר ש"אם ייושם, הדבר יחלק מדינה פלסטינית לשניים, יסמן הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ויפגע באופן אנוש בפתרון שתי המדינות. ממשלת ישראל חייבת לבטל את ההחלטה הזו", נכתב בהודעה.

כפי שסוקר כאן ב'כיכר השבת', משמעות ההחלטה בהקמת שכונת E1 היא שלא יתקיים רצף של מדינה פלסטינית עתידית בין צפון שטחי יהודה ושומרון לדרומם.

פרשנים שדייקו בדבריו של שר החוץ הבריטי, אמרו כי הלשון נועדה להבהיר שהמהלך לא ימנע הקמת מדינה פלסטינית, כפי שאמר סמוטריץ' כי הוא "קובר את רעיון המדינה הפלסטינית", אלא שלא יהיה "רצף" במדינה העתידית שלדבריו אכן תקום.

ההצהרה הגיעה בעקבות החלטה רשמית וסופית של וועדת התכנון והבנייה היום לאשר את הקמת שכונת E1.

ההערכה היא שישראל נוקטת בצעד כעונש למערב על ההכרה במדינת פלסטין הדמיונית, ומסע הדה-לגיטימציה שעוברת ישראל בחודשים האחרונים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר