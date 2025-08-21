החלטה יוצאת דופן של הנשיא דונלד טראמפ מעוררת עניין רב: החומה המפרידה בין ארצות הברית למקסיקו תיצבע כולה בשחור עמוק. שרת הביטחון הפנים, קריסטי נואם, הסבירה את ההיגיון שמאחורי המהלך, ואף נצפתה כשהיא נוטלת חלק בעצמה במלאכת הצביעה.

לדברי קריסטי נואם, "במפורש לבקשת הנשיא". הסיבה לכך טמונה ברצון לחזק את ההגנה על גבולות המדינה מפני הגירה בלתי חוקית. טראמפ, כך הסבירה נואם, הבין ש"בטמפרטורות הגבוהות של האזור הזה, כשמשהו צבוע בשחור, הוא מתחמם עוד יותר". הרעיון הוא שהחום העז הזה "מקשה עוד יותר על אנשים לטפס עליו".

נואם סיכמה את המהלך בהצהרה ברורה: מטרתו היא "לא לעודד אנשים להיכנס באופן בלתי חוקי למדינה ולא להפר את החוקים הפדרליים". במקום זאת, טראמפ וצוותו מעוניינים שאנשים ייכנסו "בצורה הנכונה", כך ש"הם יוכלו להישאר במדינתנו ולקבל את ההזדמנות להפוך לאזרחים אמריקאים ולרדוף אחר החלום האמריקאי".

דיווחים וסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות הציגו את השרה קריסטי נואם עצמה, כשהיא לבושה בלבוש עבודה, יחד עם פועלים חמושים בגלילים ודליי צבע, מתחילה לצבוע את החומה בשחור.

המהלך החדש, שנועד לחזק את בטחון הגבול ולהרתיע כניסה בלתי חוקית, מצטרף לשורה של צעדים והצהרות מתוקשרות של טראמפ סביב נושאי הגירה וביטחון פנים.