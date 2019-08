למרות שנאמר לנו במשך שנים שכולנו צריכים לצרוך 8-10 כוסות מים ביום, כמות הנוזלים האמיתית שאנו זקוקים לה משתנה מאדם לאדם. כעת, מחקר מגלה את המתרחש במוחנו ובגופנו, כאשר הגענו למגבלת ההידרציה שלנו - ומדוע זה עלול להיות מסוכן להתעלם מהתחושה שיש לכם כבר מספיק נוזלים בגוף.

המחקר, שפורסם בכתב העת "Proceedings of the National Academy of Sciences" בארצות הברית, מצא כי לאנשים היה קשה יותר לבלוע לאחר שצרכו כמויות עודפות של מים. נראה כי זו תגובת מגן למניעת שתיית יתר, טוענים המחברים, מה שעלול לגרום למצב קטלני המכונה היפונתרמיה (מיעוט הנתרן בדם, לעומת המים הנמצאים בו).

לצורך המחקר החוקרים הכניסו 20 אנשים לסורקי MRI פונקציונליים (fMRI) וביקשו מהם לדרג את רמת המאמץ הנדרשת כדי לבלוע כמויות קטנות של מים בשני תנאים שונים - לאחר פעילות גופנית כשהם צמאים; ומאוחר יותר, אחרי שכבר שתו ליטר מים.

המשתתפים דירגו את הבליעה בתרחיש השני קשה פי שלושה מהתרחיש הראשון. זה היה נכון גם למים רגילים וגם למים ממותקים בסוכר.

זה הראה שהם צריכים "להתגבר על סוג כלשהו של התנגדות", אמר בהודעה לעיתונות ד"ר מייקל פארל, אחד ממחברי המחקר. "זה היה תואם לתפיסתנו כי רפלקס הבליעה נעצר לאחר שנשתו מספיק מים".

נראה ש"עיכוב בליעה" זה עוזר לווסת את צריכת המים ולשמור על רמות נוזלים תקינות בגוף האדם, כך כתבו המחברים, אך הוא לא חסין בפני תקלות. אחרי הכל, המשתתפים עדיין הצליחו לבלוע, למרות שהיה להם קשה מהרגיל.

למעשה, סריקות ה-fMRI הראו כי האזורים הימניים בחלק הפרונטלי של האונה הקדמית במוחם של המשתתפים, היו פעילים הרבה יותר כאשר המשתתפים ניסו לבלוע לאחר שתיית יתר - מה שהצביע על כך שקליפת המוח הקדמית נלחמת בעצירה ומאפשרת בליעה.

כאשר הגוף מוצף במים, רמות הנתרן יכולות להיות נמוכות באופן חריג - מצב שנקרא היפונתרמיה שעלול להוביל לעייפות, בחילה, פרכוסים ואפילו מוות. אנשים שמאבדים הרבה נתרן בזיעה ולא מחדשים את רמותיהם (עם מלח או משקה אלקטרוליטי) נמצאים בסיכון במיוחד.

למרבה המזל, משתתפי המחקר לא צרכו כמויות אדירות של מים ולא היו בסכנה ממשית. אך ישנם מקרים בהם אנשים עשויים להצטייד במים רבים ממה שבטוח עבורם ועלולים להתעלם מאותות ששולח מוחם להפסיק לשתות, אומרים המחברים.

פארל אמר כי "היו מקרים שבהם נאמר לספורטאים במרתונים לשתות כמויות גדולות של מים והם נפטרו, בנסיבות מסוימות, מכיוון שהם עקבו אחר ההמלצות בעיוורון מוחלט ושתו הרבה יותר מדי מכפי הצורך".

כמובן, אי שתיית מים מספקת היא גם בעיה שכיחה בקרב ספורטאים וגם אצל אנשים שאינם ספורטאים. התייבשות קלה עלולה להוביל באופן עקיף לבעיות בריאותיות חמורות והיא נקשרה לרמות אנרגיה נמוכות, כאבי ראש, עצירות ואפילו השמנת יתר.

אז כמה נוזלים עליכם לקבל בכל יום? מכון הרפואה האמריקני ממליץ לגברים לשתות 3.7 ליטר ולנשים 2.7 ליטר, אך זה כולל גם מים ממזונות ומשקאות אחרים - כמו מיץ, תה וכן, אפילו קפה. מספר זה יכול להשתנות גם על פי גילכם, משקלכם, מצבכם הבריאותי וכמה אתם פעילים (ומזיעים).

בקיצור, אומר פארל, אל תנסו לכפות שום דבר על עצמכם. "פשוט שתו לפי צמא ולא על פי לוח זמנים מורכב". אם אנו פשוט עושים את מה שהגוף שלנו דורש מאיתנו, כנראה שנעשה את זה נכון".