נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ נאם הלילה בכנס בעיר פיטסבורג בפנסילבניה, שם אירע לפני שנה הטבח בבית הכנסת, שהוביל למותם של 11 בני אדם.

במהלך נאומו, פרצו פנימה שמונה מפגינים יהודים שהתעמתו עם הנשיא, צעקו "טראמפ מסכן יהודים", והחזיקו בידיהם שלטים בגנותו.

מהומה פרצה במקום, כאשר תומכי הנשיא החלו לזעוק לעברם "בוז", ואף לקחו מהמפגינים את השלטים שהחזיקו בידיהם נגד טראמפ.

"Don't hurt 'em, don't hurt 'em, please. They don't know they're dealing with very tough people in this room... Go home to mom."



President Trump responds to protesters at Pittsburgh speech. pic.twitter.com/m29XYxrFet