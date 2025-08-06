מדובר במסלול מואץ במיוחד שנפתח הודות לשיתוף פעולה של עמותת נצח יהודה ביחד עם המרכז האקדמי לווינסקי-וינגייט המאפשר להשלים תואר ראשון בתוך שנתיים בלבד, במקום ארבע שנים במסלול הרגיל. התכנית כוללת לא רק תואר ותעודת הוראה מוכרת מטעם משרד החינוך, אלא גם שתי תעודות מקצועיות נוספות, מדריך חדר כושר ותעודה נוספת בתחום לבחירה, המהוות בסיס לעבודה מקצועית ורווחית כבר מהשנה הראשונה ללימודים.
כבר עם סיום השנה הראשונה, יוכלו הסטודנטים להשתלב בעבודה בתחום ההוראה וההדרכה ולהתחיל לפרנס את עצמם בכבוד, במקביל להמשך הלימודים.
בתום הלימודים, מבטיחה התכנית השמה מיידית במוסדות חינוך חרדיים, כחלק ממערך לאומי לקידום אורח חיים בריא ופעיל בציבור.
כל סטודנט יזכה לליווי אישי, מקצועי ורוחני, לאורך כל הדרך מההרשמה ועד לשילוב המלא בשוק העבודה.
0 תגובות