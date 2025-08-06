כושר ( צילום: שאטרסטוק )

מדובר במסלול מואץ במיוחד שנפתח הודות לשיתוף פעולה של עמותת נצח יהודה ביחד עם המרכז האקדמי לווינסקי-וינגייט המאפשר להשלים תואר ראשון בתוך שנתיים בלבד, במקום ארבע שנים במסלול הרגיל. התכנית כוללת לא רק תואר ותעודת הוראה מוכרת מטעם משרד החינוך, אלא גם שתי תעודות מקצועיות נוספות, מדריך חדר כושר ותעודה נוספת בתחום לבחירה, המהוות בסיס לעבודה מקצועית ורווחית כבר מהשנה הראשונה ללימודים.