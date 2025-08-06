כיכר השבת
תואר בהוראת חינוך גופני במיוחד לחיילים משוחררים מהחברה החרדית

במסגרת יוזמה חדשנית ופורצת דרך, מוצע לחיילים משוחררים מסלול לימודים ייחודי לתואר ראשון מוסמך בהוראת חינוך גופני המותאם במיוחד לציבור החרדי, ומעניק הזדמנות נדירה לשלב בין שליחות, פרנסה מכובדת ולימודים אקדמיים משמעותיים (חרדים)

כושר (צילום: שאטרסטוק)

מדובר במסלול מואץ במיוחד שנפתח הודות לשיתוף פעולה של עמותת נצח יהודה ביחד עם המרכז האקדמי לווינסקי-וינגייט המאפשר להשלים תואר ראשון בתוך שנתיים בלבד, במקום ארבע שנים במסלול הרגיל. התכנית כוללת לא רק תואר ותעודת הוראה מוכרת מטעם משרד החינוך, אלא גם שתי תעודות מקצועיות נוספות, מדריך חדר כושר ותעודה נוספת בתחום לבחירה, המהוות בסיס לעבודה מקצועית ורווחית כבר מהשנה הראשונה ללימודים.

כבר עם סיום השנה הראשונה, יוכלו הסטודנטים להשתלב בעבודה בתחום ההוראה וההדרכה ולהתחיל לפרנס את עצמם בכבוד, במקביל להמשך הלימודים.

בתום הלימודים, מבטיחה התכנית השמה מיידית במוסדות חינוך חרדיים, כחלק ממערך לאומי לקידום אורח חיים בריא ופעיל בציבור.

כל סטודנט יזכה לליווי אישי, מקצועי ורוחני, לאורך כל הדרך מההרשמה ועד לשילוב המלא בשוק העבודה.

