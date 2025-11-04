כיכר השבת
מי הוא הכתב החרדי החדש לענייני חרדים בחינמון 'ישראל היום'? | הפרטים

יעקב הרשקוביץ, שגדל בחסידות צאנז בנתניה, ימונה לכתב לענייני חרדים באחד מגופי התקשורת הגדולים הכלליים, "ישראל היום" | לא מכבר הוא סיים את שירותו הצבאי בנצח יהודה (ברנז'ה)

יעקב הרשקוביץ (צילום: אורן בן חקון)

כתב חדש מצטרף לשורות העיתונות הישראלית והוא מגיע מתוככי החברה החרדית וגדל בחסידות צאנז בנתניה.

הכתב הוא צעיר לימים - רק בן 12 ושמו יעקב ברקוביץ', הוא גדל בנתניה והתחנך בחסידות צאנז בנתניה, אליה משפחתו משתייכת.

בגיל 18 התגייס לנצח יהודה, במלחמת "חרבות ברזל" לחם בעזה ובלבנון, והשתחרר לאחרונה מצה"ל, קודם גיוסו עסק גם בתקשורת בעיקר ברשתות החברתיות.

מיעקב הרשקוביץ נמסר לאחר המינוי: "אני נרגש לסקר את הנושא החם ביותר במדינת ישראל – תחום החרדים, להביא את סיפורם של האנשים, המקומות והאמונות שמרכיבים את הפסיפס הפוליטי החרדי. אני מתכוון להשמיע ולהביא את כל הקולות מהשטח, ישירות לאחד מגופי התקשורת מהמובילים במדינה. ובתפילה לחדשות טובות".

