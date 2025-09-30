למעלה מאלף חיילים חרדים התכנסו לערב סליחות והתעוררות 

במהלך האירוע נשא דברים הרב הגאון ראובן אלבז, ראש ישיבת אורח חיים, ולאחר מכן במעמד מרגש ומיוחד קיבל ביחד עם החיילים עול מלכות שמיים.

בנוסף, את האירוע כיבדו בנוכחותם, רח"ט תומכ"א, תת-אלוף שי טייב, סא"ל (מיל') יוסי לוי מנכ"ל איגוד 'שומר ישראל', רבני עמותת נצח יהודה ולמעלה מאלף חיילים חרדים המשרתים במסלולים החרדיים בצה"ל לוחמים ותומכי לחימה.

מוטי מור יוסף, אביו של יובל מור יוסף הי"ד, לוחם נצח יהודה שנפל בפיגוע הרצחני ביום ה' בטבת תשע"ט (13.12.2018) ערך סיום מסכת קידושין בפני החיילים.

עופר מסגידיאן, אביו של החייל נועם אהרון מסגידיאן שנפל ברצועת עזה קרא קדיש לעילוי נשמת בנו לאחר פרק תהילים ותפילת 'אחינו כל בית ישראל' שקרא הרב יצחק בר חיים.

שי טייב, רח"ט תומכ"א אמר לחיילים "אתם לא רק משרתים את צה"ל, אתם משרתים את עם ישראל כולו. אתם מוכיחים במעשים מידי יום השילוב בין אמונה עמוקה, מחויבות לערכים ולתורה לבין אחריות ביטחונית, מקצועית ונשיאת העול המבצעי, איננו חלום אלא מציאות"

יוסי לוי, מנכ"ל איגוד שומר ישראל חיזק את החיילים ואמר להם: "אני רוצה לחזק אתכם ולומר לכם להמשיך בדרך שבחרתם, דרך של גבורה ושליחות. תמשיכו להחזיק את הספרא ואת הסייפא, זה הניצחון שלנו כיהודים בארץ ישראל ובמדינת ישראל".

באיגוד שומר ישראל אמרו כי האירוע היווה עדות לעולם הערכים שבו צועדים החיילים החרדים, שילוב של מסורת יהודית, אהבת תורה ואחריות לביטחון ישראל. הצלילים, התפילות והשירה האדירה בבנייני האומה שיקפו את תחושת השליחות המשותפת והחיבור העמוק בין האמונה לבין השירות בצה"ל.