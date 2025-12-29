דוד בן גוריון ( צילום: COHEN FRITZ, לע"מ )

מכתב מרתק שנחשף בארכיון המדינה מציג זווית בלתי מוכרת של דוד בן-גוריון - ראש הממשלה הראשון שנודע בעימותיו עם העולם החרדי, דווקא יוצא להגנתה של עדת נטורי קרתא ומגן על זכותה לחופש אמונה.

"כל מי שמכבד אמונה שבלב כנה ואמיתית אינו צריך לפגוע בעדת נטורי קרתא על אמונתם הקדמונית שגאולת ישראל תבוא אך ורק בידי שמים", כותב בן-גוריון במכתב. בן-גוריון מתאר את בני העדה כ"שריד חי, אך חנוט ומאובן של יהודים שלגביהם לא חלים כל שינויים היסטוריים". תיאור זה, שעשוי להישמע ביקורתי, נאמר דווקא כהסבר לעמדתם העקרונית - הם פשוט נשארו נאמנים לתפיסה יהודית עתיקה שאינה מכירה בשינויים פוליטיים ארציים כבעלי משמעות גאולתית. את עמדתו מנמק בן-גוריון בערכים דמוקרטיים מובהקים: "אם אין אנו נושאים נפשנו לדיקטטורה טוטליטרית ולאינקוויזיציה רוחנית – אנו חייבים לתת חופש מחיה לדעתם". בכך הוא מציב קו ברור: מדינה דמוקרטית אינה יכולה לרדוף אנשים על אמונותיהם, גם אם אלו סותרות את הנרטיב הציוני הרשמי. עם זאת, בן-גוריון אינו מעניק היתר גורף. הוא מבחין הבחנה חדה בין האמונה לבין המעשים: "במעשיהם הפרועים והמגונים הם מחללי שם ישראל". כלומר, את האמונה הפנימית יש לכבד ולהגן על זכותה להתקיים, אך מעשים פוגעניים הנעשים בשם אותה אמונה – אלו אינם זוכים לאותה הגנה.

המכתב של דוד בן-גוריון למנכ"ל משרד הדתות ש.ז. כהנא בעניין "נטורי קרתא" ( צילום: מתוך ארכיון המדינה, https://www.archives.gov.il/details/000bpor )

המכתב מציג דמות מורכבת של מנהיג שידע להפריד בין מחלוקות אידיאולוגיות עמוקות לבין עקרונות יסוד דמוקרטיים.

מאז ועד היום על רקע ההפגנות הכמעט יומיומיות המשבשות את חיי אזרחי ישראל בימים אלו, דווקא דבריו של בן-גוריון מקבלים משמעות מחודשת. במדינה דמוקרטית, כפי שמדינת ישראל מתיימרת להיות, הזכות להפגין היא זכות יסוד. כאשר מדובר בנושא הנוגע לצפור הנפש של הציבור החרדי – כגזירת הגיוס המאיימת על כל בחור ישיבה בישראל – הרי שההפגנות הן ביטוי לגיטימי למחאה עמוקה.

השאלה שבן-גוריון הציב לפני עשרות שנים נותרת רלוונטית גם היום: האם אנו מוכנים לכבד אמונה כנה גם כשהיא אינה נוחה לנו? האם נדע להבחין בין הזכות למחות לבין מעשים חריגים? התשובות לשאלות אלו יקבעו את אופייה של החברה הישראלית.

המכתב המלא זמין לצפייה באתר ארכיון המדינה. ישר כח לבלוג כבר היה לעולמים ששלח לי פנינה זו