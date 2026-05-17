חיילי הגדוד החרדי בשבת עוצמתית בסימן הגבורה בחברון

כמאה וחמישים לוחמים מפלוגת נוב' 25 של גדוד נצח יהודה הגיעו השבת לעיר חברון, לסדרת חינוך ייחודית וראשונית מסוגה שארגנה עמותת נצח יהודה, אשר זכתה לשם "שבת הגבורה". השבת התקיימה ברוח פרשת במדבר וביום שחרור חברון (כ"ט באייר), ונערכה ביוזמתם ובהובלתם של רבני עמותת "נצח יהודה" ובשיתוף פעולה עם איגוד "שומר ישראל".

עבור הלוחמים, שנמצאים כעת בשלבי ההכשרה והאימון המתקדם, הביקור היווה הזדמנות פז להתחבר לשורשים העמוקים של עם ישראל ולסיפורי הגבורה ההיסטוריים והמודרניים של העיר. במהלך השבת הם נחשפו להיסטוריה המפוארת של עיר האבות מימי אברהם אבינו, דרך תור הזהב של הישיבות הגדולות ובהן ישיבת חברון המפורסמת, ועד למאורעות תרפ"ט הקשים שבעקבותיהם נאלצה הישיבה להעתיק את מקומה לירושלים.

הרב יהושע שני, אביו של סרן אורי שני הי"ד, מפקד פלוגה בגולני שנפל בגבורה עילאית בשבעה באוקטובר בהגנה על מוצבי עוטף עזה, אותם מוצבים ממש שבהם מחזיקים כיום לוחמי גדוד נצח יהודה. הרב שני שיתף את הלוחמים בתעצומות הנפש ובמורשתו של בנו.

ארי גוטליב, בוגר הגדוד (משנת 2004) ריתק את החיילים בסיפורו האישי המדהים, כאשר ניצל בנס מפיגוע ירי קשה שבו נפגע משבעה כדורים בגופו, וסיפר על רוח הגבורה הייחודית המלווה את לוחמי ובוגרי הגדוד.

הרב אדיר אלמושנינו, מרבני עמותת נצח יהודה שליווה את הלוחמים לאורך כל השבת, סיכם, "לראות את הלוחמים האלו שרים,ורוקדים בקבלת שבת במערת המכפלה בקצב שאי אפשר לתאר, זה לראות את הנצח ואת הגבורה של עם ישראל מול העיניים. החיבור של הדור הצעיר לגבורה ההיסטורית של חברון, יחד עם המפגש המטלטל עם סיפורו של סרן אורי שני הי"ד וסיפורי הניסים והאמונה ששמענו, יצר פסיפס של עוצמה. ראינו כאן דור של גיבורים שמחבר את עבר האומה לעתידה, ומבין היטב את כובד האחריות שעל כתפיו".

רגע השיא של השבת נרשם בתפילות ובקבלת השבת בתוך מערת המכפלה, כאשר מאה וחמישים הלוחמים, יחד עם רבני העמותה שליוו אותם צמוד בכל שלבי השבת, פרצו בשירה ובריקודים שסחפו את כל הנוכחים במקום והרעידו את לבבות המתפללים.

בעוד כחודש וחצי צפויה הפלוגה לסיים את מסלול ההכשרה, לעלות לגדוד "נצח יהודה" המבצעי המשרת בצפון רצועת עזה, ולהוות נדבך מרכזי, חשוב ואיתן בשורת הלוחמים והגיבורים בחזית. הלוחמים יצאו מהשבת מרוממים, חדורי מוטיבציה לקראת העשייה הביטחונית המצפה להם בהמשך שירותם המבצעי.