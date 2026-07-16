היעד החדש - 5,000 תלמידים תוך 3 שנים: באיגוד ישיבות ההסדר החרדיות מברכים על החלטת משרד הביטחון ומסמנים את המהפכה הבאה

בעקבות המהלך הדרמטי, באיגוד ישיבות ההסדר החרדיות, שהוקם על ידי יוסי לוי מנכ״ל איגוד 'שומר ישראל', הרב יונתן רייס מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות 'חדוותא', אשר פרדי, נציגו של הגר"ד לייבל ומנהל מטעמו את הפרויקטים הצבאיים, הרב אברהם ברודיאנסקי וראשי ישיבות נוספים, מברכים על נקודת המפנה ההיסטורית ומצהירים כי היעד המרכזי כעת הוא להגדיל את מספר התלמידים במסלול מכאלף כיום לכ-5,000 תלמידים בתוך שלוש שנים בלבד.

השוואת המעמד לישיבות ההסדר הוותיקות והסדרת התקציבים ל-15 המוסדות הקיימים צפויות לפתוח את השערים באופן חסר תקדים, ולייצר פלטפורמה איתנה שתוכל לקלוט אלפי צעירים חרדים נוספים שיגיעו לשירות משמעותי מתוך עוצמה ומוכנות רוחנית מוחלטת לאתגרים.

באיגוד מדגישים כי המהלך הנוכחי נשען על בסיס איתן שהונח כבר לפני כשנה על ידי שר החינוך יואב קיש, אשר הכיר בחשיבותן של ישיבות ההסדר החרדיות ואף תמך בתקציבים מוכחים בפועל, מה שאפשר את צמיחת המוסדות והגעתם לנקודת הבשלות הנוכחית.

ההצהרה של האיגוד מגיעה בעקבות מכתבם הרשמי של המשנה למנכ"ל משרד הביטחון מר קובע בליטשטיין, וראש החטיבה לגיוס מסלולים תורניים מר אודי דרור, אשר הבהירו כי המערכת מוקירה באופן עמוק את המפעל החשוב ותפעל במרץ להסדרת מלוא זכויותיו של האיגוד בדומה לאיגודים הוותיקים.

"אנו מברכים על החלטת משרד הביטחון, שנותנת מענה ומעגנת את ישיבות ההסדר החרדיות", אמר יוסי לוי, מנכ"ל איגוד 'שומר ישראל' וממקימי האיגוד החדש, "המהלך הממסדי הזה מייצר הזדמנות פז היסטורית עבור צעירים חרדים נוספים, שיכולים מעתה להגיע לשירות בחזית ובצה"ל מתוך עמדת כוח אדירה וביטחון מלא. המודל של ישיבות ההסדר החרדיות הוכח מעל לכל ספק, כאשר הצעירים הללו מגיעים לשורות הצבא רק לאחר שהם מתחמשים בכלים רוחניים בלתי מתפשרים. המטען התורני הזה הוא שמעניק להם את החוסן לצלוח את השירות המאתגר בצורה הטובה ביותר, בגאווה, ומתוך שמירה מוחלטת על זהותם החרדית ואורח חייהם".

באיגוד ישיבות ההסדר החרדיות מסכמים כי המהלך המשותף, הגיבוי התקציבי שמוביל משרד החינוך וההסדרה המבנית מצד משרד הביטחון, לצד הצבת יעד חמשת האלפים, יוכיחו את עצמם כבר בטווח המיידי בשטח ויבהירו לכולם כי מעטפת רוחנית הדוקה, מכבדת ומותאמת היא המפתח המנצח היחיד לשילוב אמיתי, איכותי ורחב היקף של בני המגזר החרדי בהגנת המולדת.