הרחבת שירות התשלומים, נחשפה בכנס שהתקיים אמש בהיכל התרבות בתל-אביב בהשתתפות יותר מ-2000 סוכני ביטוח ובהשתתפות נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל מושיק בן פורת, מייסד ונשיא קבוצת פספורטכארד, אלון קצף, והנהלת הקבוצה.

החיסכון הזה שמעניקה פספורטכארד ללקוחותיה, ניתן בזכות שירות פספורטכארד PAY, שהושק בשנה שעברה ומבטל את העמלות הכפולות בתשלומים בחו"ל.

בעוד שעד כה ניתן היה לעשות שימוש בכרטיס הPAY רק במהלך השהות בחו"ל, כעת מתאפשר לשלם בכרטיס כבר בישראל, בשלב של תכנון הנסיעה לחו"ל, ולהנות מחיסכון משמעותי עבור ההוצאות המרכזיות.

כך, בעת הזמנת טיסה, מלון, רכב או אטרקציה, נחסכות העמלות הכפולות והנסתרות, והחיסכון מגולם ישירות בעלות ההזמנה. יצוין כי החיסכון בעמלות בא לידי ביטוי בהזמנות מאתרים המחייבים במטבע חוץ, ולא מאתרים הממירים את התשלום הסופי לשקלים. השירות יוענק בשלב הראשון ללקוחות פספורטכארד PAY ובהמשך לכלל הלקוחות.

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בכנס התייחסה הנהלת פספורטכארד גם להצלחת שירות פספורטכארד Tax Free שהושק לאחרונה ומאפשר קבלת החזרי מע"מ על קניות בחו"ל בתהליך דיגיטלי מהיר. על פי נתוני החברה, ישראלים משאירים בחו"ל כ-1.3 מיליארד ש“ח בשנה בשל אי-מימוש זכותם לקבלת החזרי המע"מ המגיעים להם.

עוד הוכרז בכנס כי פספורטכארד משיקה תוכנית ביטוח חדשה בשם PLAN B, שתאפשר ביטוח של ביטול טיסה מכל סיבה שהיא, באחריות המבוטח, גם אם לא מדובר בסיבה רפואית, ובכלל זה אירועים משפחתיים, שינויי לו"ז בלתי צפויים או חוסר רצון לנסוע.

הרחבת שירות התשלומים למבוטחי פספורטכארד, משלימה מהלך רחב שהופך את פספורטכארד למלווה הפיננסי של המטיילים הישראלים בחו"ל לאורך כל מסע הנסיעה שלהם מקצה לקצה. מעתה ניתן להזמין טיסות ומלונות, ולשלם באמצעות הכרטיס האדום של פספורטכארד ללא עמלות, ובכך נסגר מעגל שלם: רכישת הביטוח, התשלום החכם בחו"ל באמצעות פספורטכארד Pay וקבלת החזרי המע"מ באמצעות פספורטכארד TAX FREE.

אלון קצף, נשיא ומייסד פספורטכארד: "מדובר בבשורה צרכנית שתחסוך לציבור בישראל מאות מיליוני שקלים בהזמנת טיסות, מלונות ואטרקציות. הכרטיס האדום שלנו, אינו עוד כרטיס רק לתשלומי חירום, הוא הפך לכרטיס התשלומים החכם של המטיילים הישראלים בחו"ל. מבדיקה שערכנו עולה כי יותר מ-200,000 לקוחות שהצטרפו בשנה האחרונה לפספורטכארד Pay וביצעו תשלומים בהיקף של מאות מיליוני דולרים באמצעות הכרטיס האדום, חסכו סכום שהוא משמעותית גבוה יותר מסך עלות ביטוח הנסיעות שלהם לחו"ל.

איציק אבקסיס, מנכ"ל פספורטכארד PAY: "המטרה הראשית שלנו בפספורטכארד היא להפוך כל שלב בנסיעה לחו"ל לבטוח, פשוט ומשתלם יותר. עכשיו, עם הרחבת שירות התשלומים בפספורטכארד היכולת לשלם פחות על טיסות, מלונות ואטרקציות הופכת לממשית ומיידית בזכות התשלום בכרטיס האדום של פספורטכארד ללא עמלות המרה, ובכך לחסוך אלפי שקלים כבר משלב התכנון של החופשה בישראל".