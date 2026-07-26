אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

המסע שלכם יתחיל כאן על כדור הארץ, בין הטכנולוגיות החדשניות ביותר, וימשיך הרחק מעבר לו - אל כוכבי הלכת, הגלקסיות ותחנות החלל. זו הזדמנות לראות ביום אחד עד כמה רחוק הגיעה האנושות בחקר העולם שסביבנו ובפיתוח חדשנות שעד לא מזמן נראתה כמו מדע בדיוני.

מפגש מקרוב עם רובוטים אנושיים לראשונה בישראל, תוכלו לפגוש את אמקה (Ameca) – הרובוטית ההומנואידית המפורסמת, הנחשבת לאחת המתקדמות בעולם. בזכות מנועי בינה מלאכותית, היא מסוגלת להביע הבעות פנים מציאותיות להפליא ולנהל דיאלוג טבעי כמעט לחלוטין. לצידה, ימשכו את תשומת הלב כלבי הרובוט המפורסמים שהפכו לסנסציה ברשת, שידגימו קואורדינציה, שיווי משקל וזריזות מפתיעה. בנוסף, תוכלו להכיר רובוטים אנושיים נוספים, לגלות כיצד טכנולוגיה מתקדמת מסייעת בלמידה ובמחקר, ואפילו לאתגר מערכת רובוטית חכמה במשחק "אבן, נייר ומספריים". אילון מאסק בתחזית מדהימה לעתיד: "חיסכון לפנסיה יהיה חסר משמעות" אריה רוזן | 16:19 אבל רובוטיקה היא רק צד אחד של הסקרנות האנושית. אותה תשוקה לחידושים שהובילה לפיתוח מכונות מתקדמות, היא זו שדוחפת אותנו לחקור גם את מה שמעבר לאטמוספירה. פרטים נוספים ושעות פעילות כאן ‏>‏>

אמקה - רובוטית במדעטק ( צילום: מושון תמיר )

אל החלל ומעבר לו

אגף החלל החדש, הכולל 9 תערוכות ומוצגים אינטראקטיביים, מזמין אתכם להרגיש כמו חלק ממשלחת בין-כוכבית. המסע מתחיל בהדמיה של שיגור חללית, שתיקח אתכם לסיור ברחבי הגלקסיה. בהמשך הביקור תוכלו להציץ מתוך דגם מדויק של ה"קופולה", החלון האגדי של תחנת החלל הבין-לאומית, ולראות את כדור הארץ כפי שהוא נשקף מעיני האסטרונאוטים מגובה 400 קילומטרים.

בתערוכה "ישראל בחלל" תוכלו להתרשם מתרומתה של ישראל לחקר החלל: דגמי לוויינים, ציוד אסטרונאוטים מקורי ואפילו מעבדת חלל פעילה שחזרה לכדור הארץ.

תערוכה מרתקת נוספת הגיעה אלינו ישירות מהמוזיאון הלאומי להיסטוריה של הטבע בניו יורק. בזכות צילומי איכות מטלסקופי חלל מתקדמים תוכלו לצפות בתהליכי לידת כוכבים, ערפיליות ענק והתפוצצויות סופרנובה - אירועים קוסמיים שהתרחשו במרחק מיליוני שנות אור.

לצד אלה, תמונות ייחודיות מתעדות רגעים היסטוריים ביציאת האדם לחלל, כולל האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון.

מידע שימושי למבקרים

כרטיס הכניסה כולל גם ביקור חופשי בכל תערוכות הקבע של המוזיאון, בפארק המדע הפתוח ובמתחם הגיל הרך. הביקור במדעטק מעניק יום משפחתי עשיר בחוויות, תגליות, ניסויים ומחשבה.

כניסה לילדים עד גיל 5: ללא תשלום.

ללא תשלום. כתובת המוזיאון: רחוב שמריהו לוין 25, חיפה.

פרטים נוספים ושעות פעילות כאן ‏>‏>

בואו עם כל המשפחה לחוות, לגלות ולהתאהב במדע!

צפו בגלריה מסקרנת מהמוזיאון:

אמקה - הרובוטית האנושית המתקדמת בעולם במדעטק ( צילום: מושון תמיר )

אמקה - הרובוטית האנושית המתקדמת בעולם במדעטק ( צילום: מושון תמיר )

אמקה - הרובוטית האנושית המתקדמת בעולם במדעטק ( צילום: מושון תמיר )

אמקה - הרובוטית האנושית המתקדמת בעולם במדעטק ( צילום: מושון תמיר )

אמקה - רובוטית במדעטק ( צילום: מושון תמיר )

אמקה - הרובוטית האנושית המתקדמת בעולם במדעטק ( צילום: מושון תמיר )

אמקה - הרובוטית האנושית המתקדמת בעולם במדעטק ( צילום: מושון תמיר )

אמקה - כלב רובוטי במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אמקה - כלב רובוטי במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אמקה - כלב רובוטי במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אמקה - כלב רובוטי במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף חלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )

אגף החלל במעדטק ( צילום: מושון תמיר )